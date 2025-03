On dit aux artistes : votre travail c'est de la merde !

L'objectif était d'obtenir un dialogue avec Rachida Dati, ce qui s'est malheureusement avéré impossible... Reste la mobilisation, comme celle d'Élise, scénariste : « Je considère qu'elle est absolument nécessaire, car elle concerne tous les secteurs actuellement visés par les coupes budgétaires », partage-t-elle avec nous, et d'analyser : « Nous traversons un moment critique où l’art est de plus en plus soumis à une politique de marchandisation qui menace directement la liberté et la diversité des propos artistiques. »

Elle revendique une véritable continuité de revenu pour les artistes-auteurs. Pour son propre cas, elle précise : « Dans le cinéma, nous avons exactement le même rythme et les mêmes contraintes de travail que nos collègues intermittents, pourtant nous sommes les seuls à ne pas bénéficier de ce statut protecteur. »

Et d'être formelle : « Les réductions drastiques des financements pour la culture touchent tous les métiers de la culture. À long terme, les conséquences seront graves : moins de projets, donc moins de travail pour chaque corps de métier concerné. » À quoi s'ajoute la réforme du RSA, qui « a eu des effets désastreux, accentuant encore davantage leur précarité ».

Élise, scénariste.

Marion, costumière, exprime de son côté un sentiment largement partagé : « On sent un grand danger pour notre activité, mais aussi pour la place que la culture occupe dans la société aujourd’hui. » Quentin, comédien et engagé à Sud Culture, indique les raisons concrètes de cette inquiétude : « On a perdu 100 millions d’euros dédiés à la création artistique, et l’année prochaine, ce sera encore 50 millions de moins. À cela s’ajoute la réduction de la part collective du Pass culture, ce qui met directement en péril mon activité. Je joue beaucoup dans les collèges et lycées, particulièrement en région Rhône-Alpes, où les effets de ces réductions sont très marqués. »

Plus globalement, il constate que « depuis le Covid, les coûts ont considérablement augmenté pour les lieux culturels, et aujourd’hui, leurs ressources diminuent. Beaucoup de personnes dans mon entourage vont perdre leur droit au chômage, si ce n’est déjà fait. »

Pour Marion, la brutalité des décisions est particulièrement choquante : « Elles sont prises abruptement, sans aucune concertation ni aucune alternative proposée. On nous coupe littéralement l’herbe sous le pied, sans nous donner le moindre recours. » « Des décisions unilatérales », ajoute Quentin, et de développer : « Ça en dit long sur l’immense mépris qu’on éprouve envers nous. C'est dire aux artistes-auteurs : votre travail c'est de la merde. Et ça va de pair avec une extrême droitisation du discours ambiant. L’exclusion récente des jeunes de la Gaîté Lyrique est particulièrement représentative de cette atmosphère. »

Enfin, il rappelle la réalité financière des métiers culturels, loin des clichés véhiculés : « Le revenu médian des acteurs de la culture est de 20.000 euros par an, soit 4000 euros de moins que le reste de la population française. Alors, nous présenter comme une élite culturelle gavée aux subventions, ça n’a aucun sens. »

Marion et Quentin.

« En tant qu'assistant réalisateur, je suis très inquiet face aux coupes budgétaires qui touchent actuellement France Télévisions, comme ce projet de création d'une holding, France Médias, destinée à réduire davantage les budgets », partage de son côté Thierry, également dans la rue ce 20 mars.

Selon lui, « c'est toute une économie culturelle qui est entraînée dans une chute brutale. Il est urgent que chacun prenne conscience que la culture est en train de se faire littéralement siphonner. Si nous ne la défendons pas aujourd’hui, nous savons très bien où cela va nous mener. Il faut absolument donner aux gens les moyens de réfléchir par eux-mêmes, car la culture est précisément ce qui permet de penser. »

Agente du ministère de la culture, et permanente syndicale CGT, Chloé est venue soutenir les artistes-auteurs, victime des coupes budgétaires imposées par les directives du gouvernement : « Même si nous ne sommes pas directement impactés en tant qu'agents de l'État, nous exprimons pleinement notre solidarité envers nos collègues artistes et intermittents, qui subissent systématiquement les premières réductions de crédits dès que des économies sont exigées, avec le sport », explique-t-elle.

Enfin, les acteurs de la culture de demain se sont également mobilisés, comme Arthur, étudiant en cinéma à la Sorbonne. Il raconte : « Dès qu'on a appris les coupes budgétaires, toute la fac s’est immédiatement mobilisée. Je réalise qu’on va rapidement manquer de matériel pour nos cours. Nos professeurs sont eux aussi très engagés à nos côtés ; ils souhaitent sincèrement nous enseigner mais les moyens manquent cruellement. »

Et d'ajouter : « C’est pour cela que je suis venu manifester aujourd’hui : dans cette période de crise et de fortes tensions, la culture peut rassembler et porter un message beaucoup plus large. Elle est essentielle, c’est un pilier fondamental de l’éducation. »

Dans ce contexte marqué par l'austérité budgétaire, plusieurs régions et départements français ont récemment réduit leurs investissements dans le secteur culturel, sous l'impulsion d'un projet de loi de finances 2025 très strict présenté par le gouvernement de Michel Barnier fin 2024.

À LIRE - Départements et régions : malgré l'austérité, Rachida Dati veut engager

La région des Pays de la Loire, dirigée par Christelle Morançais, a notamment décidé de diminuer ses dépenses culturelles, attirant largement l'attention médiatique.

Le département de l'Hérault a quant à lui annoncé la « suppression complète de la part non-obligatoire consacrée à la culture » dans son budget 2025, en réaction à la baisse des financements de l'État.

Article co-écrit avec Ugo Loumé.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com