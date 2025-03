Attendu en France, un poète palestinien bloqué aux frontières

Un auteur invité, mais pas vraiment. Zone Franche, le réseau des musiques du monde, qui réunit 200 membres en France et à l'international, dénonce un paradoxe dû au système administratif français : « Quand la France ferme ses portes aux artistes qu'elle s'engage à accueillir », résume une tribune signée par plusieurs dizaines de structures.

Le texte met en avant les situations de deux artistes palestiniens, lauréats du programme de résidences Sawa Sawa de l'Institut français de Jérusalem. Lancé l'année dernière afin de soutenir les artistes de la Palestine, dévastée par les frappes israéliennes, ce programme prévoit au total 57 résidences, 24 en Palestine et 33 en France.

Adressé aux artistes de toutes disciplines (arts visuels, arts du spectacle, musique, écriture, cinéma) résidant à Jérusalem, en Cisjordanie ou à Gaza, voire vivant à l’étranger, Sawa Sawa offre des opportunités de faire rayonner la créativité des territoires palestiniens, malgré la guerre qui fait rage.

Coincé en Égypte

Dans ce cadre, Mohammed Al Qudwa a été désigné lauréat du programme de résidences, avec un accueil prévu en France, entre mars et mai, grâce au partenariat noué entre le Théâtre Dijon Bourgogne — CDN, le NEST — CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est et le Passages Transfestival de Metz (du 15 au 25 mai prochain).

Le poète, âgé de 21 ans et originaire de Gaza, devait y poursuivre son travail de collecte de témoignages autour des corridors humanitaires à Gaza et en Palestine, en lien avec les institutions et associations locales.

Il doit notamment intervenir, par des lectures, les 28 et 29 mars à la MJC Lillebonne-Nancy, à l'occasion de soirées poésie avec Diwan en Lorraine, dans le cadre du festival Livres d’Ailleurs.

Cependant, malgré son statut de lauréat du programme Sawa Sawa, le visa d'entrée sur le territoire français n'a toujours pas été accordé à Mohammed Al Qudwa, pas plus qu'à Shamaly, un rappeur gazaoui attendu, pour sa part, dans le cadre du Festival Convivencia, « le plus lent du monde », navigant en péniche sur les canaux du Midi. Une question parlementaire écrite a été posée au ministère de l'Intérieur par le député Hadrien Clouet (Haute-Garonne, La France insoumise), le 11 mars dernier, sur la situation de ce dernier.

Mohammed Al Qudwa reste ainsi coincé en Égypte, où il s'est réfugié suite aux frappes et attaques israéliennes sur la bande de Gaza.

Déconnecté « des réalités humaines »

Les situations de Mohammed Al Qudwa et Shamaly ne sont pas inédites, malheureusement. En novembre 2024, RTL indiquait ainsi que 10 artistes gazaouis lauréats du programme français PAUSE, destiné aux artistes et scientifiques en zone de conflits, se retrouvaient eux aussi bloqués au Caire, en attente de visa.

Les résidences artistiques et programmes d'accueil permettent aux artistes en zone de guerre d'obtenir un visa de long séjour mention « passeport talent », « profession artistique et culturelle », comme le précise le site gouvernemental des visas en France. Il ouvre la possibilité, dans les 2 mois après l'arrivée en France, de demander une carte de séjour pluriannuelle. « Sa durée de validité tiendra compte de la nature et de la durée du ou des engagements ou contrats de travail que vous présenterez, dans la limite d’une durée maximale de 4 ans », précise le gouvernement.

Ces visas permettent aussi d’éviter le statut de réfugié, qui impose certaines restrictions de voyage, notamment le retour dans le pays d'origine, ce que les artistes ne souhaitent pas, généralement.

Le réseau Zone Franche, dans sa tribune, dénonce une situation « évidemment absurde », qui « met en évidence la problématique de la libre circulation des artistes et des professionnel-le-s de la culture et d’une politique française des visas de plus en plus déconnectées des réalités humaines ».

« Les démarches d’obtention de visas pour les artistes sont de plus en plus complexes et difficiles à obtenir, en particulier pour celles et ceux issu-e-s d’Afrique sub-saharienne, du Maghreb et du Moyen-Orient », pointe le réseau, qui s'interroge sur cette « discrimination ».

Contacté, le ministère de l'Intérieur n'a pas donné suite à nos demandes.

Photographie : Mohammed Al Qudwa, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza (The Palestine Festival of Literature)

