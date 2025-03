Boualem Sansal : 10 ans de prison requis contre l’écrivain

Arrêté à son arrivée à l’aéroport d’Alger le 16 novembre dernier, l’intellectuel est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, incluant « atteinte à l’unité nationale, outrage à corps constitué, pratiques de nature à nuire à l’économie nationale et détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité du pays ». Selon l’accusation, il aurait tenu des propos remettant en cause l’intégrité du territoire algérien.

Elle reposerait notamment sur des déclarations d'un entretien accordé au média français Frontières, classé à l’extrême droite, où il a évoqué les frontières historiques entre l’Algérie et le Maroc. Il y a entre autres affirmé « qu’une partie de l’Algérie était rattachée au Maroc avant l’indépendance », reprenant ainsi les thèses marocaines sur la question.

L’agence de presse algérienne APS avait vivement réagi, à l'époque, dénonçant un « délire révisionniste » et accusant la France de soutenir un écrivain qualifié de « négationniste ».

D’après plusieurs médias algériens, dont Echorouk et TSA, le procès de l’écrivain est suivi de près des deux côtés de la Méditerranée.

Gallimard prépare un recueil

Le 18 février dernier, une soirée de soutien à Boualem Sansal, écrivain franco-algérien actuellement détenu en Algérie, a été organisée par l’Institut du monde arabe (IMA) et les Éditions Gallimard. Lors de cet événement, plusieurs auteurs de renom ont pris la parole, parmi lesquels Antoine Gallimard, Jean-Michel Blanquer et Natacha Polony, mais aussi des écrivains comme Ian McEwan, Arundhati Roy, Roberto Saviano, Daniel Pennac, Kamel Daoud, Sylvain Tesson, Pierre Assouline, Florence Aubenas et Sorj Chalandon.

Ces prises de parole, prononcées en soutien à l’auteur emprisonné depuis le 16 novembre, feront l’objet d’un recueil publié par Gallimard. Antoine Gallimard a annoncé que ces écrits seront traduits en plusieurs langues, y compris en arabe, bien que la maison d’édition précise à ActuaLitté que les modalités précises de publication restent en discussion, notamment la date de parution et les langues retenues.

En parallèle, un autre ouvrage collectif intitulé Pour Boualem Sansal sera publié le 27 mars par les éditions David Reinharc. Ce livre rassemblera des textes et dessins issus d’auteurs de divers horizons, avec pour objectif de mettre en lumière la situation de l’écrivain détenu.

Pascal Bruckner et Michel Gad Wolkowicz, initiateurs du projet, insistent sur l'importance des écrits de Boualem Sansal pour la compréhension des enjeux politiques et géopolitiques actuels. Selon eux, son œuvre est essentielle, car « la connaissance étant sa seule morale face à l’esprit de sérieux des régimes autoritaires », comme le souligne l’éditeur.

L'ONU saisie

L’écrivain a été arrêté à l’aéroport d’Alger le 16 novembre dernier et poursuivi en vertu de l’article 87 bis du Code pénal algérien, qui qualifie « comme acte terroriste ou subversif, tout acte visant la sûreté de l’État, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions ».

L’avocat français de Boualem Sansal, François Zimeray, a annoncé le mardi 11 mars, lors d’une conférence de presse à Paris, qu’il saisirait les instances de l’ONU pour dénoncer cette « détention arbitraire ». Il reconnaissait que ces démarches « n’ont pas de force impérative », mais insistait alors sur leur « grande force morale ».

Selon lui, les conditions actuelles du procès ne garantissent aucune équité : « Sa défense est aujourd’hui impossible. Et lorsqu’une défense est impossible […] il ne peut pas y avoir de procès équitable. Et s’il n’y a pas de procès équitable, la détention est arbitraire. » Il s’inquiète également pour la santé de l’écrivain, âgé de 80 ans, dont il n’a pas eu de nouvelles depuis quinze jours. « La détention d’un homme âgé et malade est à tout le moins abusive », a-t-il déclaré, exprimant ses craintes quant à « l’évolution de son cancer ».

Cette affaire s’inscrit dans un climat de tensions grandissantes entre Paris et Alger, particulièrement depuis la reconnaissance par Emmanuel Macron, en juillet 2024, d’un plan d’autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental.

Le président français a abordé la situation de Boualem Sansal lors d’une visite officielle au Portugal, qualifiant son incarcération de « détention arbitraire » et exprimant son inquiétude sur son état de santé. François Zimeray, son avocat, affirme que « Boualem Sansal est clairement l’otage de cette relation dégradée, de cette relation en feu entre la France et l’Algérie ».

Des membres du comité de soutien à l’écrivain ont publié une tribune dans Le Figaro, alertant Emmanuel Macron : « Si tant est que Boualem Sansal, gravement malade, survive à son incarcération, ce simulacre ne pourrait que conduire à la rupture des liens entre nos deux pays. »

En janvier, lors d’un discours devant les ambassadeurs français, le président Macron avait déjà pris position en affirmant que l’Algérie « se déshonore » en maintenant l’écrivain en détention, le qualifiant de « combattant de la liberté ».

En réaction, les autorités algériennes ont dénoncé une « immixtion éhontée » de la France, estimant que l’arrestation de Boualem Sansal s’inscrit dans un contexte de tensions bilatérales, aggravées par la position française sur le Sahara occidental.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, dans une interview accordée au journal L’Opinion, a insisté sur le fait que « la justice suivait son cours normal » et que « l’écrivain est pris en charge par des médecins et sera jugé dans le temps judiciaire imparti ».

