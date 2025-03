Vie et mort, ces processus naturels, sont confiés à des professionnels

L’ouvrage explore le deuil d’une femme dans la trentaine, confrontée à la mort brutale de son époux dans un accident de voiture. L’intrigue alterne entre passé et présent, dévoilant les souvenirs du couple et les réflexions de la protagoniste sur leur relation, marquée par des questionnements sur la maternité et les attentes sociales.

« Ce livre est fait d’aller-retour entre le présent de la vie de cette jeune veuve et ses souvenirs lorsqu’elle cherche à reconstituer l’histoire de son couple et ses zones d’ombre », nous explique la romancière. « Et ce qui fait partie de ces zones d’ombre, c’est l’ambivalence de l’époux, Marc-Aurèle, quant au fait de devenir père, de prendre des responsabilités nouvelles ainsi que la relation qu’il entretient par rapport à une certaine fascination pour la mort et pour la belle-mort, notamment sur les champs de bataille de la Grande Guerre. »

« Avec la mort, il y a aussi la place de la naissance dans nos sociétés : deux processus naturels et qui, dans la tradition des siècles passés, étaient accompagnés par la famille jusqu’aux derniers instants et depuis les premiers instants, ce sont deux moments qui ont été relégués dans l’invisible. Et c’est ce qui les rend d’autant plus mystérieux aujourd’hui, le mystère s’épaissit parce que la mort et la naissance sont conscrits à des endroits comme l’hôpital ou la morgue, ils sont livrés à des professionnels et non plus à des membres de la famille. »

Ayant une formation scientifique et une pratique photographique influente dans son écriture, Agnès de Clairville revient sur les thématiques centrales du livre : la mémoire, l’image et la manière dont le deuil transforme la perception du passé. La place de la mort y est aussi interrogée sous un angle historique, notamment à travers la fascination du personnage masculin pour la "belle mort" sur les champs de bataille.

« Pour la narratrice, comme pour moi dans ma vie réelle, la photographie tient une place importante. Chez lui ce sera le dessin. On trouve donc dans ce couple une attention importante accordée au visuel, à l’observation. La place de l’image dans cette histoire est faite d’attirance et de haine mêlée, parce qu’autant la photographie et le dessin peuvent être une manière d’approfondir l’observation de ce qui nous fascine », souligne-t-elle.

Et ce, « autant dans le cadre de la télévision qui assène des nouvelles négatives avec des images qui ne veulent rien dire, l’information peut être vécue comme quelque chose de lourd et non désirable par ce couple, qui va devoir s’extraire de ce poids de l’image télévisuelle, telle quelle envahit nos existences aujourd’hui par les réseaux sociaux ».

L’histoire s’ancre également dans une réflexion sur la distance – physique et émotionnelle – au sein du couple, sur fond d’événements historiques marquants (comme le 11 septembre 2001). L’opposition entre les familles des deux protagonistes illustre les différences de classe et d’éducation, influençant leur rapport à la vie et à la mort.

« Le récit est jalonné d'événements fondateurs de la fin du XXe siècle, début du XXIe, avec cette importance croissante des médias et l'effet qu'elle produit sur chacun de nous, et en particulier sur ce couple », nous raconte-t-elle.

Elle ajoute : « Aujourd’hui lorsqu’on pense le veuvage, qu’il soit au masculin ou au féminin, on pense surtout au grand âge, moi ce que je voulais c’est, à travers cette expérience qui est peut-être extraordinaire dans la conjonction des événements, révéler l’ordinaire dans le sens où la mort peut arriver à n’importe quel moment de la vie, et est un passage qui détient quelque chose de très universel. »

Les romans d'Agnès de Clairville naissent d’expériences fortes, personnelles ou observées, qui alimentent sa réflexion et sa nécessité d’écrire. Ce troisième ouvrage, bien que racontant une situation intime, touche à des thématiques universelles comme le deuil, la maternité et la reconstruction.



