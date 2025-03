Le scénario d'À bout de souffle, retrouvé, passe aux enchères

Reposant largement sur l'improvisation, tant des acteurs et actrices que de la réalisation, À bout de souffle (1960) fait figure de manifeste pour la Nouvelle Vague, qui vient bousculer les habitudes que le cinéma français a pris depuis des décennies. À l'écran, Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg, en couple qui se fait et se défait, sur fond d'intrigue de roman noir assez décousue.

Et pourtant, À bout de souffle a bien eu un scénario, écrit par Jean-Luc Godard, sous la forme de 70 pages de scènes, certes, mais surtout de notes éparses et d'idées couchées sur le papier par le réalisateur. L'ensemble, réputé perdu, a été retrouvé dans les archives du producteur Georges de Beauregard (1920-1984), producteur de Godard et d'autres personnalités de la Nouvelle Vague.

« D'après nos informations, ce scénario serait unique », a souligné Anne Heilbronn, responsable et spécialiste au sein du département livres et manuscrits de Sotheby's Paris, auprès du Guardian. Godard était en effet réputé pour sa propension à se débarrasser de certains documents, et pour des méthodes bien particulières de tournage, basées sur l'improvisation des acteurs ou des dialogues communiqués aux acteurs sur le vif, grâce à des oreillettes.

Godard lui-même avait décrit le manuscrit aux Cahiers du cinéma, en 1968, indiquant n'avoir écrit que la première scène, avant de s'appuyer sur de nombreuses notes. Pour le reste du tournage, qui dure moins d'un mois, le réalisateur imagine et rédige les dialogues la veille des prises de vue, et remet le texte aux acteurs le matin même.

Considéré comme un monument du cinéma français, À bout de souffle jouit toujours d'une forte réputation à l'international, ayant participé à forger l'image d'un Paris cinéphile, romantique et rebelle. La disparition de Jean-Luc Godard, le 13 septembre 2022, a relancé l'intérêt pour sa filmographie, particulièrement imposante.

La vente du manuscrit aura lieu à Paris, entre le 4 et le 18 juin. D'autres pièces des archives de Georges de Beauregard seront proposées, notamment des photographies ou des lettres signées JLG.

Photographie : Sotheby's Paris

Par Antoine Oury

