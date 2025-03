Clamser à Tataouine, le premier roman de Raphaël Quenard

J'ai remarqué que je cogite de moins en moins lorsque j’écris mes textes. Je me pose des questions et je rumine encore beaucoup, bien sûr, mais pas autant qu'avant et plutôt malgré moi. Peut-être est-ce dû au déclin naturel de mes capacités mentales – ou parce que j'ai pu constater que mes cogitations finissent généralement par mettre des bâtons dans les roues des phrases qui me courent dans la tête.