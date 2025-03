La Guadeloupe recherche son directeur des affaires culturelles

En poste depuis 2019, François Derudder avait été reconduit en tant que directeur des affaires culturelles de la Guadeloupe en avril 2022. Il repartait alors pour une durée de trois ans, qui arrive bientôt à son terme. Le ministère de la Culture a donc publié un avis de vacance, et ouvert la réception des candidatures.

La direction des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l'État sur le territoire de Guadeloupe (soit cinq îles, Basse-Terre, Grande Terre, La Désirade, Marie Galante et les Saintes), comprenant 345.000 habitants.

Ses champs d'action et de compétences couvrent donc la connaissance et la protection du patrimoine, la promotion de l'architecture, le soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, mais également le développement du livre et de la lecture, de l'éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs.

La DAC œuvre aussi en direction de la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, du développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, et de la promotion de la langue française et des langues de France.

Le candidat doit avoir une très bonne connaissance des secteurs d'activité du ministère. Il ou elle doit connaître l'outre-mer et les politiques interministérielles de l'État pour ces territoires. Il ou elle doit en outre faire preuve d'une aptitude marquée au management, à la communication, au dialogue et à la négociation afin de travailler dans les meilleures conditions avec les autres services de l'État, les collectivités territoriales et les différents acteurs culturels et patrimoniaux, précise le ministère de la Culture.

Plus de renseignements à cette adresse.

Photographie : illustration, Nicolas Loison, CC BY-NC-ND 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com