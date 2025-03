Hors Limites 2025 : un festival qui repousse les frontières du livre

Hors Limites, le festival de la littérature en Seine-Saint-Denis, a tout d’un roman contemporain : des lieux, des autrices et auteurs, des bibliothécaires, des lectrices et lecteurs, des rencontres. C’est un voyage dans toute la Seine-Saint-Denis qui commence le 21 mars et qui d’escales en escales fera danser la parole des invité·es jusqu’à la « coda » du 5 avril.

Un programme riche

C’est une invitation à dépasser les frontières habituellement fixées et à partager un calendrier avec celles et ceux qui font et portent une littérature qui transporte et transcende notre monde, l’illustrant, le magnifiant et le renversant.

100 auteur·ices et artistes invité·es, 92 événements, 45 médiathèques et 22 lieux partenaires, 31 villes de la Seine-Saint-Denis et Paris et une association, « Bibliothèques en Seine-Saint-Denis » qui orchestre pour la 16ème fois ce festival. S’inviter aux rendez-vous « Hors Limites », c’est partir à la découverte d’une topographie culturelle, ouverte à toutes et tous. C’est assister à la concrétisation de mois passés à lire, choisir et discuter de l’opportunité d’une action autour de l’œuvre d’auteur·ices.

D’une année sur l’autre, Hors Limites ne quitte pas l’esprit de ses organisateur·ices : l’Association Bibliothèques en Seine Saint Denis, ses conseiller·es littéraires Sophie Joubert et Arno Bertina et l’ensemble de ses membres. Tous les chemins mènent à Hors Limites ! D’une édition à l’autre, le festival est la promesse de se retrouver et de venir écouter la voix des auteur·ices au-delà de celle, intérieure, qui nous accompagne dans nos lectures individuelles pour vivre une expérience collective et enrichissante.

L’édition 2025 sera plurielle : des performances, des lectures musicales, des ateliers, des rencontres d’auteurs, des projections ... suscitant des croisements entre la littérature, le cinéma, le spectacle vivant, les arts visuels, et témoignant des formes joyeuses et inédites que prend aujourd’hui la littérature.

Parmi les pages à découvrir : ouvrons la première, celle qui inaugure le festival à la médiathèque de Romainville et fait la part belle à l’auteur Sylvain Prudhomme, accompagné du musicien Seb Martel, pour une lecture musicale de son dernier récit à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, Coyote.

Empruntons ensuite le "bibliotourbus" sillonnant le 93 avec l’écrivain Philippe Jaenada pour trois étapes en médiathèque, faites sans aucun doute de rires et d'anecdotes. La dernière page s’écrira avec l'autrice Jessica Biermann Grunstein, la comédienne Madalina Constantin et le musicien Julien Jugand pour une exploration montreuilloise des enjeux intimes et universels de la langue et de nos territoires à la bibliothèque Robert-Desnos. Entre ces propositions, l’embarras du choix : celui du public invité à choisir, faute d’ubiquité !

