Jul censuré par Élisabeth Borne ?

Julien Berjeaut, plus connu sous le nom de Jul, scénariste de Lucky Luke et dessinateur de Silex and the City, avait été sélectionné pour illustrer ce conte classique dans sa version de 1756 signée Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Il dénonce auprès de l'AFP une « décision politique » de « censure » fondée sur des « prétextes fallacieux ».

L’annulation serait intervenue à la veille du lancement de l’impression des 900.000 exemplaires prévus. En outre, les délais restants pourraient ne pas permettre la distribution d’un autre livre aux élèves pour cette année.

L'ouvrage semblait pourtant avoir reçu un accueil favorable au sein du cabinet d’Élisabeth Borne. Dans un texte qui devait servir de préface, l'ancienne Première ministre aurait salué « la touche malicieuse et le regard affûté de Jul, qui insufflent à ce conte une modernité nouvelle »...

Néanmoins, elle a confirmé l'annulation de la collaboration, en soulignant que, s’il reflète « le talent et l’ironie » de Jul, l'ouvrage appellerait cependant un encadrement pédagogique spécifique. « Sans cet accompagnement, ce n’est pas adapté, mais c’est un très beau livre qui pourra être utilisé dans un autre cadre », a-t-elle déclaré sur CNews/Europe 1.

« On a un père de famille qui arrive d'Algérie, qui doit commettre des fraudes, qui se fait contrôler par les policiers », a-t-elle ajouté, ce qui, selon elle, nécessiterait un décodage qui n'est pas adapté « pour un livre de vacances en famille ». La ministre a également indiqué avoir finalement renoncé à préfacer l'ouvrage.

Le ministère reprocherait certaines illustrations qui mettent en avant « des thématiques qui conviendraient à des élèves plus âgés, en fin de collège ou en début de lycée, telles que l'alcool, les réseaux sociaux, ou encore des réalités sociales complexes » précise la directrice générale de l'enseignement scolaire, Caroline Pascal, dans une lettre à destination de l'auteur.

Elle avance que ces éléments pourraient susciter « des questions chez les élèves sans qu’ils trouvent nécessairement de réponse adaptée ».

Une vision du monde rejetée ?

Dans un communiqué, Jul regrette amèrement ce revirement de situation : « J’ai été choisi pour illustrer ce texte, dans le style reconnaissable de mes autres créations. La marque de fabrique de mon travail recherché par le cabinet du ministre à l’origine de ce choix appartient à un courant important de la littérature dessinée française, porteur d’un second degré héritier de Gotlib, Goscinny, ou Tomi Ungerer. »

Jul conteste les arguments du cabinet de la ministre, et voit plutôt dans cet affaire un rejet de la vision du monde qu’il met en scène : « Le seul problème semble être la représentation d’un univers qui ressemble davantage à celui des écoliers d’aujourd’hui ». L'auteur de BD va jusqu’à s’interroger sur un éventuel refus d’un « grand remplacement des princesses blondes par des jeunes filles méditerranéennes » de la part de « l'administration versaillaise du ministère ».

Le ministère rappelle cependant avoir émis des « réserves » dès décembre sur certaines illustrations. Jul, de son côté, assure avoir pris en compte ces remarques. Pour lui, cette décision s’inscrit surtout dans un contexte plus large de crispation politique et culturelle autour de l’école et de ses contenus.

Elisabeth Borne affirmait sur CNews/Europe 1 que « les livres n'ont pas été tirés, l'argent n'a pas été dépensé ». Aucune information n'est pour l'instant disponible quant à l'avenir de l'ouvrage.

