Emma Lowe nommée directrice de la Foire du Livre de Londres

Les visages se succèdent à la direction de la Foire du Livre de Londres, organisée chaque année en mars ou avril par RX, filiale du groupe RELX, qui mène aussi des opérations dans le secteur de l'édition (Elsevier, LexisNexis).

Un communiqué de presse annonce ainsi l'arrivée d'Emma Lowe à la tête de l'événement, moins d'un an après la nomination d'Adam Ridgway, en avril 2024. Ce dernier prend sa retraite, et cédera sa place à Emma Lowe à partir du mois de juillet prochain. Gareth Rapley, qui fut directeur de la foire entre 2022 et 2024, assurera l'intérim jusqu'à la prise de poste de la nouvelle directrice.

Emma Lowe a travaillé au sein du groupe RX, sur la Foire du Livre de Londres, en tant que responsable des ventes, avant de devenir directrice commerciale, entre 2014 et 2023, pour la revue professionnelle britannique The Bookseller. Elle a ensuite travaillé, entre autres, pour le groupe HarperCollins, en supervisant les événements en interne et la présence externe, notamment dans les foires du livre, dont celle de Londres.

« Nous sommes ravis d'avoir trouvé quelqu'un qui cumule une expérience chez RX, une connaissance de la Foire du Livre de Londres et une expertise pointue de l'industrie du livre. Ces dernières années ont été marquées par de grands changements pour la Foire, après les perturbations causées par la pandémie et les travaux du Palais d'expositions de l'Olympia [qui accueille historiquement l'événement, NdR] », a souligné Gareth Rapley.

La principale intéressée, pour sa part, commente : « La Foire du Livre de Londres a été ma porte d'entrée dans ce merveilleux monde du livre et je suis ravie d'y revenir à un moment aussi crucial pour les interactions d'humains à humains. Nous sommes un secteur qui se nourrit de ces relations directes et les moments où nous nous réunissons sont absolument vitaux pour notre écosystème. »

Photographie : la Foire du Livre de Londres, en 2019 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

