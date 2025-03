Cairn, un jeu vidéo écrit et dessiné par Mathieu Bablet

Attendu en cours d'année sur PS5 et Windows, le jeu vidéo Cairn s'inscrit dans la lignée de Jusant, Death Stranding ou Dark Souls, où la montagne à gravir ferait office de boss final... Les joueurs devront bien gérer leur inventaire et leur énergie pour en venir à bout.

Développé et publié par The Game Bakers, Cairn a été écrit et dessiné par Mathieu Bablet, auteur des bandes dessinées Shangri-la et Carbone & Silicium (Ankama), et plus récemment de Shin Zero, avec Guillaume Singelin (Rue de Sèvres).

Avant Cairn, The Game Bakers a réalisé Furi (2016) et Haven (2020), tous deux réalisés par Emeric Thoa, qui dirige également ce futur titre. Le game design, quant à lui, a été assuré par Audrey Leprince.

