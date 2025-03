En cinq éditions, le Prix Frontières a tracé sa voie

Grégory Hamez est professeur à l’université de Lorraine et membre du laboratoire LOTERR. Spécialiste des dynamiques frontalières, il participe activement au projet Border Studies et s’implique dans la diffusion des connaissances sur la question des frontières.

« Le prix littéraire Frontières fête sa cinquième édition. Lancé pour ouvrir le travail universitaire sur la question des frontières au grand public, il a progressivement trouvé sa place dans le paysage littéraire et académique », nous explique-t-il. Or, cette initiative interrégionale repose sur un travail collectif impliquant des chercheurs, des étudiants et des maisons d’édition.

Le prix est international car il fédère autour du livre des chercheurs de passionnés de France, d'Allemagne, de Belgique et du Luxembourg, provenant du monde universitaire et au-delà. « Les universités de Lorraine, Luxembourg, Liège, Sarre, Trèves et Rhénanie-Palatinat collaborent au sein du Centre for Border Studies, créé en 2014, qui organise de nombreuses rencontres chaque année pour discuter des frontières. »

Quand les frontières rassemblent

« Le prix littéraire en constitue l’une des extensions les plus visibles, en permettant à un plus large public de découvrir des œuvres où la notion de frontière joue un rôle central. »

Côté organisation, tout se base sur un comité impliquant divers acteurs culturels, éditeurs et personnalités du monde du livre. Le jury est mené par Carole Bisenius-Penin, avec un rôle déterminant dans la sélection des étudiants qui y participent.

« La première édition, marquée par la présidence d’honneur de Michel Bussi, a permis d’ancrer cette initiative. Désormais, l’événement bénéficie d’une légitimité pleinement acquise, favorisant une ouverture vers d’autres publics, qu’ils soient étudiants ou professionnels de la culture », relève le cofondateur.

Chaque édition devient l’occasion de se retrouver autour d’un texte littéraire et de redécouvrir la puissance émotionnelle d’une lecture collective. Le caractère interrégional du prix apporte une dimension supplémentaire, en élargissant les perspectives et en intégrant de nouveaux regards. L’implication de chercheurs étrangers permet d’affiner la réflexion, et donne une dimension supplémentaire à l'expérience, comme un Living Lab interculturel.

Une notion plurielle

La sélection des ouvrages en compétition révèle une question essentielle : existe-t-il une littérature des frontières ? « Intellectuellement, j'en étais convaincu. Mais à l'épreuve des différents ouvrages retenus, cela devient une évidence avec le croisement de types de frontières très divers. » La définition géographique de la frontière est dépassée, réinterrogée par chaque nouvelle sélection.

Certains livres sont des condensés de frontières, rappelant combien les frontières sont aussi des réalités vécues, des lieux symboliques où se croisent des histoires humaines complexes (comme les splendides romans Traverser les forêts de Caroline Hinault, sélection 2025 du prix littéraire, que l'on peut lire comme un miroir du film Green Border ; ou encore Je vais, Tu vas , Ils vont, de Jenny Erpenbeck, sélection 2023, ou Le Chat, le Général et la Corneille de Nino Haratischwili, sélection 2022.

Au fil des années, la reconnaissance du prix a permis d’attirer l’attention des maisons d’édition. Désormais, elles envoient spontanément des livres, signe d’une visibilité accrue. L’implication des écrivains eux-mêmes devient plus importante, renforçant la portée du projet.

À l’avenir, l’ambition du prix Frontières pourrait s’orienter vers une participation encore plus large, intégrant d’autres publics et ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration. L’enjeu demeure le même : fédérer autour du livre, prolonger la réflexion sur les frontières et affirmer la littérature comme un espace de passage et de dialogue.

Odyssée des filles de l'Est, sacrée en 2025

La cinquième édition, tenue le 5 mars 2025 à Metz, a couronné l'auteure franco-bulgare Elitza Gueorguieva pour son roman Odyssée des filles de l'Est, publié aux éditions Verticales.

Née à Sofia en 1982, Elitza Gueorguieva a déjà été récompensée pour son premier roman, Les cosmonautes ne font que passer, par le prix SGDL André Dubreuil. Elle a également réalisé deux documentaires : Chaque mur est une porte et Notre endroit silencieux. Odyssée des filles de l'Est est son deuxième roman, paru en 2024.

Grégory Hamez, professeur de géographie à l'Université de Lorraine depuis 2017, est co-responsable du Center for Border Studies de l'Université de la Grande Région. Ses recherches s'inscrivent principalement dans le champ des border studies, appliqué aux espaces transfrontaliers de l'Union européenne. Il s'intéresse aux pratiques spatiales, aux représentations et à la gouvernance dans ces espaces, questionnant les processus particuliers de territorialité qui s'y déploient.

Crédits photo : Prix Frontières

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com