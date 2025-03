Elitza Gueorguieva reçoit le prix Frontières 2025, pour Odyssée des filles de l'Est

Le roman retrace les premières années en France d'une jeune Bulgare venue étudier le cinéma à Lyon. Dès son arrivée, elle se lie d'amitié avec une compatriote contrainte à la prostitution. Le récit, teinté d'humour et de satire, dépeint les décalages culturels et les stéréotypes auxquels sont confrontées les femmes de l'Est en France.

La narratrice découvre avec ironie les clichés véhiculés sur les femmes de l'Est, notamment leur apparence et leur prétendue facilité. Elle souligne également les malentendus linguistiques et culturels qui jalonnent son parcours, offrant une réflexion sur l'intégration et l'identité.

Le Prix Frontières 2025 met en lumière des œuvres abordant les notions de rencontre, d'exil et d'apprentissage. Les romans sélectionnés explorent des frontières tant physiques qu'intérieures, reflétant l'expérience de ceux qui quittent leur pays et naviguent entre différentes cultures.

Elitza Gueorguieva, avec Odyssée des filles de l'Est, offre une perspective sur l'immigration et la féminité, mêlant profondeur et légèreté. Son écriture, à la fois drôle et incisive, interroge les préjugés et invite à une réflexion sur la place des femmes étrangères dans la société française.

Cette reconnaissance par le Prix Frontières 2025 souligne la pertinence et l'originalité du regard porté par Gueorguieva sur les frontières culturelles et personnelles. Son roman s'inscrit dans une démarche littéraire qui questionne les identités et les parcours migratoires, offrant au lecteur une immersion dans l'univers des filles de l'Est en quête de liberté et de reconnaissance.

