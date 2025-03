Liane de Pougy, une figure emblématique de la Belle Époque

Après une existence ponctuée de passions et de bouleversements, elle prend un tournant radical en 1945, entrant dans les ordres sous le nom de sœur Anne-Marie-Madeleine de la Pénitence.

Dans un Paris vibrant et insouciant, deux femmes aux parcours opposés se croisent et s’attirent irrésistiblement. Flossie, jeune fille rêveuse et naïve, tombe sous le charme de Nhine, courtisane affirmée et insaisissable. Si la première se consume d’admiration et de désir, la seconde reste distante, instillant dans leur relation une légèreté troublante et un mystère fascinant.

Dans cette autofiction, Liane de Pougy sonde la passion amoureuse avec une rare intensité. Son récit explore le désir féminin, les élans contrariés, les incertitudes et les tensions qui jalonnent une histoire d’amour entre femmes. À une époque où les normes sociales invisibilisent ces liaisons, elle expose, avec finesse et élégance, les dilemmes et les entraves imposées à ces relations hors du cadre conventionnel.

Ce roman, qualifié lors de sa sortie d’œuvre la plus scandaleuse écrite par une femme, témoigne d’une écriture audacieuse qui brise les carcans et défie les interdits. Grâce à son talent et à son regard acéré, Liane de Pougy transforme cette romance en un portrait d’une liberté conquise, défiant les conventions avec une modernité saisissante.

Publié initialement en 1901, il a été réédité en 1987 par les éditions des femmes – Antoinette Fouque, permettant à une nouvelle génération de lecteurs et lectrices de découvrir ce texte incandescent.

Les éditions des Femmes - Antoinette Fouque nous en offrent les premières pages :

« Si elle livre son corps aux hommes, c’est son métier, elle n’aime que les femmes, et cela depuis son en- fance, quand on la croyait dévotement prosternée à l’Église alors qu’elle ne se penchait que pour mieux aper- cevoir les jambes d’une dame. Au printemps 1899, à Paris, Liane de Pougy va enfin rencontrer son double, Natalie Clifford Barney, une très belle Américaine de vingt-trois ans, blonde, tellement blonde que ses amies l’ont surnommée “Moon-Beam” (“Rayon de lune”). » Jean Chalon

