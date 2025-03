La Nuit du conte en Suisse célèbre ses 30 ans

L’édition 2025 de la Nuit du conte s’articule autour du thème « Voyage dans le temps / Zeitreise / Viaggio nel tempo / Viadi en il temp », offrant aux participants l’occasion d’explorer le passé et le futur à travers les livres.

Ce thème inspire des lectures variées et stimule l’imagination de tous les âges. Biographies marquantes, romans historiques ou classiques incontournables comme Le Journal d’Anne Frank ou Les Malheurs de Sophie ouvrent une porte sur d’autres époques.

Les récits d’aventures, tels que la bande dessinée Astérix, les romans fantastiques comme Jumanji, ou encore les chefs-d’œuvre de science-fiction à l’image de La Machine à explorer le temps, plongeront petits et grands dans des univers où le temps se plie aux lois de l’imaginaire.

Un rendez-vous culturel en Suisse

Avec environ 750 événements organisés chaque année, la Nuit du conte en Suisse figure parmi les manifestations culturelles les plus importantes du pays. Ce temps fort de partage et de découverte invite enfants, jeunes et familles à s’immerger dans le pouvoir des histoires, laissant une empreinte durable dans leurs souvenirs.

Dans une atmosphère conviviale et festive, cet événement contribue à transmettre le plaisir de la lecture de manière ludique et enthousiasmante.

La Nuit du conte en Suisse est portée par plusieurs institutions engagées dans la promotion de la lecture : l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM), Bibliomedia Suisse et UNICEF Suisse et Liechtenstein.

