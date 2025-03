Première sélection et un nouveau jury pour le prix Marie Claire

Sous la présidence de Katell Pouliquen, directrice des rédactions de Marie Claire, le jury de cette édition se renouvelle avec six personnalités issues d’horizons artistiques variés : Laetitia Dosch, actrice et réalisatrice ; Clara Ysé, autrice, compositrice et interprète ; Guillaume Henry, créateur de mode et directeur artistique de la maison Patou ; Sofiane Zermani, rappeur et acteur ; Céline Pham, cheffe cuisinière ; Victoire Tuaillon, journaliste, autrice et créatrice du podcast Les couilles sur la table.

Ce jury s’entoure de deux membres de la rédaction de Marie Claire : Philomène Piégay, rédactrice en chef culture et célébrités, et Thomas Jean, chroniqueur littéraire. Ainsi que de deux libraires « engagées » : Delphine Darani (Le Comptoir des mots, Paris 20ᵉ) et Priscillia Vinetot (Cultura Belle Épine, Thiais).

7 romans francophones parus cet hiver sont en lice :

Je me regarderai dans les yeux, Rim Battal (Éditions Bayard)

La Saison des bêtises, Mathilde Henzelein (Éditions Les Avrils)

Il était une femme étrange, David Lelait-Helo (Éditions Héloïse d'Ormesson)

De son sang, Capucine Delattre (Éditions La Ville Brûle)

La Guerre par d'autres moyens, Karine Tuil (Éditions Gallimard)

Ma Grand-mère et le Pays de la poésie, Minh Tran Huy (Éditions Flammarion)

Boa, Anne-Sophie Jacques (Éditions Dalva)

Lauréate 2024 avec L’Inconnue du portrait (Calmann-Lévy), Camille de Peretti revient cette année en tant que marraine du prix.

Crédits image : Marie Claire

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com