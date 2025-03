Des ouvrages pour faire le point en matière de stratégie d’emailing

En matière de relation client, l'emailing, et plus particulièrement la mise en place de newsletters, joue un rôle crucial dans la mise au point d'une stratégie commerciale efficace. Les newsletters permettent de maintenir un lien régulier et personnalisé avec les clients, en leur fournissant des informations pertinentes et des offres adaptées à leurs besoins. En envoyant des contenus de qualité, les entreprises peuvent renforcer la fidélité de leurs clients, les inciter à revenir et même les transformer en ambassadeurs de la marque. Les newsletters sont également un moyen efficace de communiquer sur les nouveautés, les promotions et les événements, assurant ainsi une visibilité continue et une présence constante dans l'esprit des consommateurs.

La personnalisation des newsletters est un autre atout majeur pour améliorer la relation client. En utilisant des données collectées sur les préférences et les comportements des clients, les entreprises peuvent créer des newsletters sur mesure qui répondent précisément à leurs attentes. Cette approche personnalisée augmente l'engagement des clients, car ils se sentent valorisés et compris. Par exemple, une newsletter peut inclure des recommandations de produits basées sur les achats précédents, des articles de blog pertinents ou des invitations à des événements exclusifs. La personnalisation renforce la pertinence des communications et contribue à une expérience client positive, favorisant ainsi la fidélisation.

L'emailing : un retour sur investissement imbattable (de l’ordre de 36 € pour 1 € investi)

L'emailing, et notamment les newsletters, offre également des avantages significatifs en termes de retour sur investissement (ROI). Comparé à d'autres canaux de marketing, l'emailing est relativement peu coûteux et permet de toucher un large public de manière ciblée. Les campagnes d'emailing bien conçues peuvent générer des taux de conversion élevés, transformant les abonnés en clients actifs. De plus, les outils d'analyse intégrés aux plateformes d'emailing permettent de suivre les performances des campagnes en temps réel, d'ajuster les stratégies en fonction des résultats et d'optimiser les futures communications. Cette capacité d'adaptation et de mesure contribue à l'efficacité globale de la stratégie commerciale.

Les newsletters jouent un rôle essentiel dans la construction et le renforcement de l'image de marque. En partageant régulièrement des contenus de qualité, les entreprises peuvent établir une relation de confiance avec leurs clients et se positionner comme des experts dans leur domaine. Les newsletters permettent également de véhiculer les valeurs et la culture de l'entreprise, créant ainsi un lien émotionnel avec les clients. Une communication cohérente et bien pensée renforce la notoriété de la marque et contribue à sa différenciation sur un marché concurrentiel. En intégrant les newsletters dans leur stratégie commerciale, les entreprises peuvent non seulement fidéliser leur clientèle existante, mais aussi attirer de nouveaux clients et renforcer leur position sur le marché.

Le Grand Livre du Marketing digital (480 pages, Editions Dunod, 2023, 39,90 €)

Pour y voir plus clair en matière de stratégie de marketing digital, ce guide, qui en est déjà à sa troisième édition, est incontournable. Le digital représente un terrain de jeu fascinant pour ceux qui maîtrisent sa culture, ses codes et ses techniques. Ce domaine en constante évolution offre des opportunités infinies pour innover, créer et se démarquer. Que vous soyez professionnel ou étudiant, il est essentiel de ne pas rester en marge de cette révolution numérique qui peut tant vous apporter. En apprenant à maîtriser les règles du digital, vous pouvez non seulement booster votre carrière, mais aussi contribuer à façonner un monde plus équitable, vertueux et durable.

Pour cette troisième édition, le contenu du livre a été entièrement actualisé afin de refléter les dernières tendances et évolutions du secteur. Vous y trouverez de nouveaux chapitres, des interviews exclusives de professionnels reconnus, des exemples concrets et des idées innovantes. Cette mise à jour complète vous permettra de rester à la pointe des connaissances et des pratiques actuelles, tout en vous offrant des perspectives nouvelles et enrichissantes.

Avec cet ouvrage, vous détiendrez les clés pour comprendre le digital et mettre en œuvre des stratégies efficaces et porteuses de sens. Vous apprendrez à connaître les fondamentaux et les tendances du marketing digital, tout en intégrant votre stratégie dans le contexte d'urgence climatique. Vous développerez une approche plus sobre, durable, éthique et inclusive, en phase avec les défis contemporains. Vous saurez également créer un site web performant, le référencer, attirer des visiteurs et analyser sa fréquentation pour en faire un véritable levier commercial.

Vous découvrirez aussi comment déployer une stratégie de contenu pour donner une voix à votre entreprise et renforcer votre image de marque, tant en BtoB qu'en BtoC, sur les réseaux sociaux. Vous apprendrez à bâtir des communautés ambassadrices de votre entreprise et à utiliser la publicité digitale pour toucher les bonnes audiences et amplifier la portée de vos messages. Enfin, vous maîtriserez les techniques de marketing d'influence pour développer votre notoriété et atteindre de nouveaux publics. Ce livre est bien plus qu'un guide ; c'est un outil indispensable pour réussir dans le monde digital d'aujourd'hui et de demain.

Le Guide de l'Email Marketing SaaS (282 pages, 2021, 26,36 €)

Tout d'abord, éclairons ce qu'est une solution SaaS (Software as a Service, ou « logiciel en tant que service » en français). Il s'agit d'une application logicielle hébergée dans le cloud et gérée par un fournisseur de services externe à l'organisation ou à l'entreprise. Étienne Garbugli, qui signe cet ouvrage incontournable sur la question, évolue à la croisée de la technologie, de la conception de produits et du marketing. Fondateur de trois startups (Highlights, Flagback et HireVoice) et entrepreneur à cinq reprises, il est aussi un spécialiste reconnu de la recherche client. Quelle que soit la qualité d’un produit, il est fort probable que 40 à 60 % des personnes qui l'utilisent pour la première fois ne reviennent jamais. Vous risquez donc de perdre jusqu'à 60 % d’inscriptions acquises à grand-peine. La question est donc : allez-vous laisser ces utilisateurs abandonner votre produit sans réagir ?

L'emailing est l'une des activités ayant le plus grand potentiel d'impact dans une entreprise SaaS. Il peut aider à augmenter les conversions et le taux de complétion de l'onboarding, réduire le taux de désabonnement et accroître les revenus mensuels récurrents (MRR). En mettant en place une campagne d'emailing automatisée, vous pouvez considérablement augmenter vos conversions de manière prévisible et répétée, semaine après semaine. C'est la beauté de l'automatisation.

Le Guide de l'Email Marketing SaaS contient tout ce que l’auteur aurait aimé savoir sur le courriel avant de débuter dans son entreprise. Vous y apprendrez comment et quand créer de nouveaux courriels ou des messages in-app pour influencer les comportements et les décisions d'achat des utilisateurs, comment doubler, tripler ou quadrupler les performances de chaque courriel envoyé, comment se démarquer dans des boîtes de réception de plus en plus encombrées, et comment créer des processus et une structure pour améliorer systématiquement les performances de votre programme de marketing par courriel.

Le livre comprend également sept analyses immersives pour vous aider à définir vos séquences d'onboarding, d'upsell, de rétention, de recommandation et de réactivation. Vous n'avez pas besoin d'être un maître de la rédaction pour envoyer des courriels efficaces. Le Guide de l'Email Marketing SaaS contient tout ce dont vous avez besoin pour planifier, élaborer et optimiser votre programme de marketing.

Email Marketing Rules : 184 Best Practices to Optimize the Subscriber Experience and Drive Business Success (402 pages, 2023, 17,94 €)

Cet ouvrage, intitulé en français Règles du Marketing par Email : 184 Meilleures Pratiques pour Optimiser l'Expérience des Abonnés et Stimuler le Succès des Affaires, n’est malheureusement pas encore disponible en français. Pourtant, il fait très efficacement le tour de la question. Son auteur, Chad S. White, est un spécialiste reconnu des solutions de marketing via l’envoi d’emails.

Ce guide qui en est déjà à sa quatrième édition aborde 184 meilleures pratiques qui vous permettent de construire des listes d'emails productives et sécurisées en identifiant des sources d'acquisition de valeur, en utilisant des pratiques de permission appropriées et en gérant judicieusement les inactifs. Vous apprendrez également à fixer les bons objectifs pour votre programme en comprenant les "métriques profondes" et en interprétant correctement les indicateurs de campagne, de canal et d'abonnés.

Ce livre vous montre comment créer des messages pertinents avec des lignes d'objet attrayantes qui captivent les abonnés tout en évitant le "remords de l'ouvreur", et des designs qui incitent les abonnés à passer à l'action. Vous découvrirez comment concevoir des emails déclenchés à haute performance, y compris des programmes de bienvenue qui vous préparent pour un succès à long terme.

En outre, vous apprendrez à planifier et à produire des emails efficacement grâce à des workflows qui vous permettent de saisir les opportunités et d'éviter les erreurs. Le livre couvre également des sujets tels que la compréhension des aspects juridiques, l'optimisation de la fréquence des emails, l'utilisation des meilleures pages de destination et la réalisation de tests A/B.

Email Marketing with Artificial Intelligence (140 pages, 2024, 6,78 €)

Incontournable dans le domaine du marketing en ligne, Matt Bacak signe avec ce livre la révolution de l’email marketing depuis l’arrivée de l’intelligence artificielle. Si là non plus cet ouvrage n’a pas encore été traduit en français, il vaut pourtant le détour. Vous découvrirez à travers ce guide tous les intérêts de l'union puissante de l'IA et du marketing par email. En effet, cela permet d'améliorer significativement vos efforts dans ce domaine. Apprenez aussi comment l'intelligence artificielle peut optimiser chaque étape de votre campagne, de la rédaction de contenus convaincants à l'optimisation des heures d'envoi, en passant par l'amélioration de la délivrabilité. Grâce à l'IA, vous pouvez affiner vos messages pour qu'ils soient plus pertinents et engageants, tout en maximisant leur impact auprès de votre audience.

La rédaction efficace avec l'IA vous permet de créer des contenus persuasifs et captivants. Apprenez les subtilités de la rédaction assistée par l'IA pour garantir que vos messages résonnent avec votre audience. L'IA peut analyser les préférences et les comportements des utilisateurs pour adapter le ton et le style de vos emails, assurant ainsi une meilleure réception et un engagement accru.

Les applications réelles et les études de cas illustrent l'impact profond de l'IA sur les campagnes de marketing par email. Voyez des exemples concrets et des analyses détaillées qui montrent comment l'IA peut transformer vos stratégies et améliorer vos résultats. Ces études de cas offrent des insights précieux sur les meilleures pratiques et les innovations qui peuvent être appliquées à vos propres campagnes.

Enfin, les stratégies avancées pour le succès vous fournissent des insights exploitables et des techniques innovantes pour rester en tête de la concurrence. Obtenez des conseils pratiques et des stratégies éprouvées pour maximiser le retour sur investissement de votre marketing par email. En intégrant l'IA dans votre approche, vous pouvez non seulement améliorer l'efficacité de vos campagnes, mais aussi anticiper les tendances et adapter vos actions en conséquence.

