Le réaménagement d'Editis ne manque pas d'air – ou plutôt en manquera

Manque de transparence, conditions de travail erratiques durant et après les travaux, projet dicté par des impératifs financiers, au détriment des conditions de travail et de sécurité : c’est si peu dire que ce réaménagement induit de réelles inquiétudes, chanterait Aragon. Mais par-dessus tout, il importerait des ajustements majeurs.

Parole d'experts

De fait, les différentes instances du groupe ont sollicité des experts pour décortique le projet de rémanagement. Si les collaborations avec les journaux de CMI France restent à définir, la rationalisation des dépenses pour les structures est actée. Alors oui, le projet est économiquement justifié, reconnaît-on… mais est-ce suffisant ?

Accueillir 700 personnes de plus conduira à une densification des espaces de travail (et les nuisances sonores qui les accompagnent), lit-on dans les conclusions dont ActuaLitté a pris connaissance. Et pas plus le flex-office imposé que la suppression de bureaux attitrés n'arrangera les choses. Or, comme les dirigeants n'ont pas forcément été biberonnés à Tetris et l’art d’empiler des briques. Conclusion, les plans d’aménagements furent communiqués tardivement, limitant les marges de manœuvre donc les ajustements.

Conséquence ? Ce home staging est allé tambour battant, se plaignent les organisations. Certes, la consultation débuta mi-septembre, mais les informations étant diffusées de façon très parcellaire et jamais en amont des réunions, les CSE réagissaient alors à chaud. Pas de réelle concertation, en somme.

Stress, sanitaires et ventilation...

Pour les salariés, la vie de bureau aura quelque chose du métro aux heures de pointe : la réduction des surfaces individuelles conduira à l’attribution d’espace inférieur à 6-7 m² par poste (6 étant la norme fixée par la direction) — voire en dessous de 5 m². Et là, les nuisances sonores sont inévitables. En outre, le flex-office ne convient pas aux métiers nécessitant du stockage ou un environnement calme.

De quoi imaginer sans peine des risques accrus de conflits d’usage entre postes de travail, salles de réunion et espaces de rangement. De même, l’accès immédiat aux documents et matériels indispensables n’a pas trouvé de solution : privé de ses outils, comment un ouvrier travaillera-t-il ?

Moralité ? Si le télétravail a le vent en poupe, les expertises avertissent que stress et absentéisme, impactant la productivité des salariés, sont à redouter.

Pour celles et ceux qui passeront outre, d’autres enjeux plus techniques et réglementaires s’ajouteront, à commencer par la sécurité incendie, dont la conformité devra être révisée. Ventilation et climatisation nécessiteront un surplus d’air pour être aux normes. Et pour les pauses pipi, on prendra un ticket — particulièrement du côté de la gent féminine, qui manquera de sanitaires.

Cerise sur le gâteau : les places de stationnement pour vélos et voitures sont insuffisantes. Pas de quoi faire changer de braquet, évidemment.

TT, et pas vraiment en Audi

Organiser la transition, suite à la fermeture des locaux n'est pas plus clair. Certains ignorent où ils iront, d'autres passeront en télétravail imposé à 100 % — au risque d’enfreindre le Code du travail. De fait, l’employeur n’est autorisé à imposer le TT qu’en réponse à des circonstances exceptionnelles et cas de force majeure. Laquelle s’évalue à travers trois critères : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité. Pas vraiment les qualificatifs propres à un déménagement.

Enfin, viennent les impacts sur la qualité de vie et la santé des employés : entre flex-office et plateaux, confidentialité et ergonomie en prendront un coup. Et quid de la capacité du restaurant d’entreprise, qui atteindra bien vite son seuil de saturation ?

On imaginera aisément les recommandations réclamées : augmenter les surfaces allouées aux salariés pour garantir des conditions de travail acceptables, améliorer la qualité de l’air et la ventilation pour respecter les normes de bien-être au travail ou encore mieux adapter le flex-office aux besoins métiers et clarifier la transition pour éviter les perturbations majeures.

De ce fait, les organisations estiment nécessaire qu’un suivi post-projet, piloté par une commission dédiée, réalise des enquêtes à 6 et 12 mois après la mise en place du réaménagement.

Catherine Lucet salue l'implication collective

En réponse aux avis communiqués, la directrice générale d'Editis, Catherine Lucet, déjà interpellée par les salariés pour lui rappeler d'où elle venait et combien elle détériorait la confiance qui lui fut jadis accordée, a adressé un courrier aux équipes. ActuaLitté a parcouru attentivement ce document, qui a suscité de vives réactions en interne : un côté “Tout va bien Madame la Marquise” difficilement audible...

Une dizaine de réunions plus tard, notons tout de même que toutes les organisations syndicales ont rendu un avis négatif : une unanimité rare. « L’implication de chacun d’entre vous nous a permis de construire un projet au plus près des besoins de chacun », estime pourtant la directrice générale. Et de détailler les prochaines étapes, en attendant la rentrée où chacun personnalisera enfin les espaces de travail.

Ainsi, se poursuivront les tri et archivage, avec des bennes disponibles jusqu’au 22 avril. Des visites de locaux d’Ivry, mis à disposition pour n’a pas envie de télétravail, au cours du mois prochain — un espace temporaire y sera ouvert pour ceux qui n’ont pas d’autre alternative entre le 28 avril et le 2 mai. Car, dans tous les cas, le 25 avril, on éteint les lumières et tout le monde dehors.

Durant les travaux, les mesures d’accompagnement suivantes sont déployées :

• Prise en charge habituelle des frais de transport maintenue.

• Indemnité de télétravail déplafonnée à cinq jours par semaine, jusqu’à 71,50 € nets mensuels.

• Possibilité de télétravailler depuis toute la France métropolitaine, sous conditions techniques.

• Tickets restaurant électroniques d’une valeur faciale de 9,50 €. (selon les informations de ActuaLitté, les OS réclamaient 12 €)

• Prêt d’écran pour ceux ne disposant pas d’avenant de télétravail.

• Alternants et stagiaires pourront bénéficier de ces mesures.

La directrice générale répète avoir collaboré avec des experts pour garantir un environnement respectant toutes les obligations réglementaires. « L’aménagement des espaces a été défini en concertation avec les managers et leurs équipes », indique-t-il. Et de promettre que l’entreprise veillera à ce que chacun puisse travailler confortablement et en toute sécurité.

Et pour qui ne l’aurait pas bien compris, elle conclut : « Je vous rappelle que ce projet a pour objectifs de poser, d’une part, les conditions propices à une collaboration vertueuse entre Editis et CMI autour d’un lieu de travail qui renforcerait les liens entre les différentes entités et favoriserait les échanges entre les salariés et, d’autre part, de dégager des marges de manœuvre financières pour investir dans le développement de nos activités. »

Selon les données qu’a publiées CMI France, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 226,2 millions € en 2023, pour un résultat de 5,26 M€. De son côté, Editis aurait enregistré un CA en recul de 20 à 30 % sur l’année 2023, en regard de 2022 — soit entre 552 et 631 millions €. Une imprécision qui s’explique par la cession du groupe, alors filiale de Vivendi, finalisée le 14 novembre 2023. ​

La lettre est disponible en intégralité ci-dessous :

