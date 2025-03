Cinq ans, vingt titres : un cap pour Aux Cailloux des Chemins

Les éditions Aux cailloux des Chemins publient principalement de la poésie contemporaine francophone dans deux collections Nuits indormies et Feuillets de nuits (sur abonnement).

2025 est l’année d’un premier « petit » anniversaire : cinq ans, vingt titres et autant d’auteurs, un beau réseau de librairies indépendantes partenaires!

Est-il déjà temps de faire un bilan ?

Les temps sont rudes pour la culture en général, pour le livre en particulier.

La filière est malade de sa concentration, de sa surproduction, de son manque de cohérence, de ses aberrations. Baisses des aides et des subventions annoncées, fin du tarif postal Livres et brochures, comment travailler sereinement ? Il n’est même plus temps pour beaucoup de petites maisons d’éditions d’imaginer vivre de son travail. Équilibrer sa balance est déjà un exploit !

Les dernières Assises Nationales de l’édition indépendantes qui se sont tenues à Bordeaux en février en ont fait le constat, en ont tiré les conséquences, ont tenté de faire émerger des pistes.

Si trois individus, un jour, ont eu le désir de créer une structure associative pour faire connaître des voix poétiques très différentes et d’accompagner l’œuvre de ceux qui ont été publiés, ce n’est pas pour baisser les bras face aux difficultés.

L’engagement est là et nous croyons en la solidarité.

Alors continuons, ayons pour objectif de fêter un dixième, un quinzième anniversaire !

Soyons inventifs et ouverts, car porter haut et fort la Poésie est notre Credo ; c’est en privilégiant l'accompagnement des auteurs, le rapport humain, la solidarité entre éditeurs que nous pourrons tous fêter de nombreux anniversaires.

