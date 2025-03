Épopée royale au Groenland, ou quand le pouvoir s'égare parmi les glaces

Le personnage central, Richard, ancien roi déchu, débarque sur cette terre hostile. Son ambition et sa quête de pouvoir se heurtent aux traditions et aux croyances des habitants. Cette confrontation met en lumière les tensions entre civilisation et barbarie, ambition personnelle et bien commun.

Le dessin d'Hervé Tanquerelle, détaillé et expressif, sert admirablement le propos. Les paysages glacés du Groenland, les visages marqués par le froid et les épreuves, tout concourt à immerger le lecteur dans cet univers rude et fascinant. La version noir et blanc de l'ouvrage, parue en février 2025, met en exergue la finesse du trait et l'atmosphère oppressante du récit.

La collaboration entre Ayroles et Tanquerelle s'avère fructueuse. Leur complémentarité donne naissance à une œuvre riche et profonde. La Terre verte interroge sur la nature humaine, la soif de pouvoir et la capacité de l'homme à s'adapter à des environnements extrêmes.

En somme, La Terre verte s'impose comme une œuvre majeure de la bande dessinée contemporaine. Elle offre une réflexion profonde sur l'ambition humaine et les défis de la survie dans des conditions extrêmes. Une lecture incontournable pour les amateurs de récits historiques et de tragédies humaines.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com