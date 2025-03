Pour leurs 20 ans, les éditions çà et là disent scop et encore

Les Volcans, à Clermont-Ferrand, incarne l'exemple de la société coopérative et participative dans le domaine de la librairie, mais, du côté des maisons d'édition, cette organisation particulière est aussi celle de plusieurs structures, dont la librairie-maison d'édition L’Atalante, Flblb (via la Scop-Sarl Le Feu Rouge) ou les Éditions du commun.

20 ans après leur création, les éditions çà et là adoptent à leur tour ce statut. « Après avoir pris la quasi-totalité des décisions quasiment tout seul pendant toutes ces années, j’introduisais depuis quelques années plus de collégialité, mais j’avais envie de plus de démocratie, d'une manière plus formelle et radicale », nous explique Serge Ewenczyk.

La maison compte quatre salariés depuis deux ans, avec une forme d'égalité déjà bien présente, puisque « nos salaires sont les mêmes », précise le fondateur de la maison. Après des discussions avec Hélène Duhamel, Louise Fourreau et Marie Hornain, « la transformation a été initiée en fin d'année dernière pour l'amener vers la coopérative ».

D'après Serge Ewenczyk, cette transformation d'une société privée par actions simplifiée vers la scop « change tout et rien à la fois, puisque l'on garde la même structure, les mêmes contacts, les mêmes fournisseurs, tout en ouvrant un nouveau chapitre dans l’histoire de çà et là ».

Pour Louise Fourreau, chargée des relations librairies, de l'événementiel et éditrice, la scop s'inscrit naturellement dans l'esprit de l'édition indépendante : « Nous sommes tous dans le même bateau : on travaille beaucoup, on se paie mal... S'organiser en scop, c'est privilégier la collaboration, des compétences qui se fédèrent. »

Le simple rapport au travail est modifié, indique la sociétaire : « Au quotidien, cela permet de renouveler ses compétences, mais aussi la notion de sens et d'engagement : il est plus facile de se lever le matin quand on travaille pour sa boîte, quand l'impact sur la ligne éditoriale est plus direct. »

Elle remarque que le choix de Serge Ewenczyk reste inhabituel dans un secteur de l'édition très financiarisé : « Après le succès de La couleur des choses de Martin Panchaud [paru en 2022 et écoulé à plus de 56.000 exemplaires selon Edistat], je pense que la plupart des gens aurait vendu plutôt que d'opter pour la scop, en faisant confiance aux salariés. Serge a fait le choix de rester fidèle à ses propres valeurs. »

25 % des parts

Pour qu'elle soit considérée comme une scop, les associés ou actionnaires salariés de la société doivent en représenter au minimum 51 % du capital social et 65 % des droits de vote. Dans le cas de çà et là, « nous détenons chacun le même nombre de parts — 25 % chacun —, et chaque société dispose d'une voix au sein de l'assemblée générale des sociétaires », nous indique Serge Ewenczyk.

Le fondateur de çà et là reste le président de la société, pour les deux prochaines années au moins, après son élection par l'assemblée générale.

Pour permettre aux associés d'acquérir des parts de la société, une opération financière a été nécessaire, puisque çà et là disposait d'un capital social de 50.000 €, ce qui supposait, pour un rachat, des sommes conséquentes. « Un actionnaire d'une société ne peut pas faire un don de la société à une coopérative ou à des salariés, car il sera malgré tout imposé sur ce don. Donc, pour faciliter l'entrée de nouveaux sociétaires, nous avons réalisé une estimation de la valeur de la société, la plus basse possible », détaille Serge Ewenczyk.

« J'ai ensuite vendu mes parts à la Scop, qui a elle-même des années pour rembourser cet apport-là. Tout est fait pour ne pas pénaliser la structure, qui peut rembourser sur un temps long, car la dette est contractée auprès d'un salarié. » Le nouveau capital de çà et là a ainsi été fixé à 2000 €, avec un apport de 500 € de chacun des sociétaires.

Les bénéfices nets viendront ensuite consolider les fonds propres de la scop, « ce qui explique pourquoi ces dernières ont souvent des fonds propres plus importants que ceux des entreprises plus courantes ».

« Avant la gestion de la trésorerie restait un peu floue, pour nous les salariés, et nous avons à présent des informations plus précises, qui nous font réaliser l'étrangeté de la gestion d'une maison d'édition, avec les mises en place et les retours », souligne Louise Fourreau.

La ligne éditoriale, « cœur du réacteur »

Au-delà du statut et de l'administration de la société, la transformation en scop va de pair avec un quotidien encore plus horizontal et collégial, qui porte notamment sur la ligne éditoriale de çà et là. « Il s'agit des principales décisions pour une maison d'édition », relève Serge Ewenczyk, « et nous y réfléchissons tous ensemble depuis l'année dernière ».

« Aujourd'hui, si nous ne sommes pas tous et toutes d'accord sur l'idée de publier un titre, alors nous ne le publions pas. » Aux yeux du fondateur de la maison d'édition, ce développement partagé de la ligne éditoriale est « intéressant, stimulant ». « L'idée est aussi, un peu, d’éviter une sorte de sclérose de la ligne éditoriale, qui représente un risque lorsqu'une maison d'édition a 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 56 ans, et je ne dis pas qu'une personne plus âgée ne peut pas avoir de regard neuf, ou intéressé par de jeunes auteurs ou autrices, mais le regard de personnes plus jeunes est important. »

Une bonne partie du catalogue à venir a déjà été définie jusqu'à la fin d'année 2027, « mais de nouveaux titres vont sans doute arriver, grâce à cette impulsion », selon l'éditeur. « Ce qui prend le plus de temps, c'est de dire non », évalue Louise Fourreau, qui estime que la maison reçoit en moyenne 3 propositions par jour, pour une dizaine de titres publiés chaque année seulement.

Outre ce nouveau schéma décisionnel sur la ligne éditoriale, « le cœur du réacteur de la maison » selon Serge Ewenczyk, un partage des informations inédit se met en place entre les sociétaires. « Chacun suivra un ou deux titres par an et supervisera sa vie éditoriale : nous conservons nos domaines de prédilection, mais nous interviendrons plus fréquemment ailleurs, je récupère par exemple une partie du travail de surdiffusion », poursuit-il.

Dans une structure de taille réduite comme çà et là, l'organisation horizontale permet également de « surmonter une certaine répétitivité des tâches qui peut survenir et qui favorise d'ailleurs l'instabilité de l'équipe, avec des départs fréquents », remarque Louise Fourreau. Elle se félicite par ailleurs, depuis la transformation en scop et la nouvelle répartition des tâches, de « l'impact sur le travail d'équipe : nous étions avant très focalisés sur nos postes respectifs, les décisions collégiales créent des moments plus légers, nous prenons le temps de l'humain ».

