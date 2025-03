Cette éditrice transforme le livre en expérience

L’éperdu, tel est le nom de la maison, revendique une ligne éditoriale inclassable : « Impossible à caractériser, précisément parce qu’elle s’échappe des normes, les conteste et les refuse. » Un fil rouge, pourtant, reliera les publications : « l’étrangeté intime du style et de l’imaginaire, pensé à travers des constructions narratives qui interrogent et dérangent ».

Expérimentation et indépendance

Plus qu’un simple travail sur l’écriture, la maison d’édition explorera les variations de forme, qu’elles soient typographiques, graphiques ou esthétiques. Le livre ne sera plus une simple « empreinte reproductible », mais une expression artistique à part entière, un objet pensé dans sa matérialité.

Les publications s’organiseront autour de trois collections d’imagination : Du jour en feu, Grand travers et L’effet fantôme, toutes « volontairement entrecroisées ». Dans cette optique, la maison ouvre ses portes aux nouvelles plumes, mais également aux illustrateurs et dessinateurs jamais publiés, avec une ambition claire : faire du livre un territoire d’expérimentation plutôt qu’un simple produit à diffuser.

Cette approche s’inscrit à rebours des dynamiques du marché éditorial, qu’elle rappelle être dominé par la rentabilité et le flux incessant des nouveautés. Chloé Mary assume cette rupture : « Un livre a [...], d’un point de vue strictement matériel, des conséquences humaines, économiques, culturelles et écologiques souvent nuisibles, parfois désastreuses ».

Elle refuse ainsi la surproduction, les impressions à bas coût délocalisées à l’Est ou en Chine, et la gestion industrielle des stocks. Une posture éditoriale qui prône une fabrication sur le territoire, ou en Belgique, et une meilleure rémunération des auteurs et artisans du livre.

Une diffusion repensée dans la durée

Ancienne journaliste passée à l’édition jeunesse, Chloé Mary défend un modèle éditorial alliant exigence sociale, responsabilité écologique et indépendance artistique.

Sur les 25.000 € escomptés, 16.500 € seront donc consacrés à l’impression en France et en Belgique « dans un souci de cohérence sociale et écologique, politique ». Ces frais serviront également à garantir « des conditions respectueuses de travail » pour tous les collaborateurs au projet.

Les 8500 € restants seront investis dans la création d’un espace de diffusion pérenne, loin des impératifs du renouvellement constant. En pratique, cela passe par une librairie en ligne intégrée au site de la maison, mais aussi par l’organisation de rencontres littéraires dans des lieux atypiques (salles louées, espaces culturels, etc.).

À LIRE – Un livre “antiwoke” annulé : l'éditeur se défie de Pierre-Édouard Stérin

Pour l’accompagner dans ce projet, Chloé Mary s’est entourée de Léa Mary, conseillère, Julie Rousset, qui assure la direction artistique, Sylvain Dieuaide, chargé des images et des films, tandis que Jeanne Macaigne apporte son univers graphique à travers ses dessins.

Si le projet vous a séduit, ou que vous souhaitez en apprendre plus, rendez-vous ici.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com