Qui sont les lauréates des Prix des Rendez-vous du premier roman ?

Pour cette 12ᵉ édition, plus de 200 lectrices et lecteurs se sont réunis au sein des clubs de lecture au Québec, en Ontario et à Paris. Ces derniers étaient organisés dans divers lieux culturels : librairies, bibliothèques, universités...

Après plusieurs mois de lecture et d’échanges, ils ont établi une première sélection, comprenant 16 romans, répartis équitablement en 2 catégories. Huit romans étaient alors en lice pour obtenir le titre de lauréat de la catégorie "hors Canada", et autant pour la littérature québécoise.

Alors, qui remplacera les lauréats de l’édition 2023-2024 ? L’année dernière, c’est Éric Chacour et son roman Ce que je sais de toi, publié aux éditions Alto, qui remportaient la catégorie Canada. À ses côtés se tenait Paul Saint Bris, auteur de L’allègement des vernis (Philippe Rey), qui obtenait le prix, catégorie hors Canada.

Cette version, qui n’intéresse personne

Au terme d’un vote collectif, les 200 membres des clubs de lecture ont voté pour Emmanuelle Pierrot avec La version qui n’intéresse personne (Le Quartanier), dans la catégorie Canada. Dans ce roman, elle narre l’histoire de Sacha, 18 ans, et son meilleur ami Tom.

Ensemble, ils quittent Montréal en auto-stop et trouvent refuge à Dawson City, au Yukon. Là-bas, ils rejoignent une communauté de punks, d’anarchistes et de marginaux, un monde rêvé où ils se construisent une nouvelle vie. Avec leur chienne-louve, Luna, ils s’installent dans une cabane sans eau ni électricité et vivent au rythme des saisons, entre boulots précaires, road trips et amours libres.

Mais quand Sacha tombe amoureuse d’un autre, l’équilibre se brise. Tom se sent trahi, la traite de profiteuse et attise la rancune du village contre elle. La version qui n’intéresse personne est le récit d’une victime imparfaite que l’on transforme en coupable.

L’objectif d’un photographe face à l’horreur

Hors-Canada, c’est Camera obscura, de Gwenaëlle Lenoir (Julliard) qui a obtenu le plus de votes. Inspiré du photographe syrien César, dont les clichés ont révélé les crimes du régime de Bachar al-Assad, ce premier roman plonge au cœur du dilemme moral d’un homme confronté à l’impensable.

Un matin, un photographe militaire assiste, impuissant, à l’arrivée de corps suppliciés dans l’hôpital où il travaille. D’abord quatre, puis des dizaines, puis des centaines. Chargé de les immortaliser pour les archives officielles, il voit, à travers son objectif, son pays sombrer dans la terreur. Jusqu’ici fidèle au régime, il se met à douter.

Ce roman retrace le basculement d’un homme qui, derrière son appareil photo, passe de la soumission silencieuse à une révolte impossible. Entre peur et sursaut de conscience, il raconte le combat intérieur d’un individu face à l’inhumanité, et la difficile conquête du courage face à la barbarie.

Une bourse pour Emmanuelle Pierrot

Les deux lauréates sont invitées à prendre part aux activités du Festival littéraire international Metropolis bleu 2025 et seront présentes au Festival du premier roman de Chambéry, qui se tiendra du 22 au 25 mai 2025.

Emmanuelle Pierrot, lauréate québécoise, recevra par ailleurs une bourse de 1000 $ décernée par l’UNEQ. Elle participera également à une rencontre à la bibliothèque Gaston-Miron – Études québécoises à Paris, le 26 mai 2025.

