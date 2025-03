L’édition indépendante, entre passion et conviction

Être un éditeur indépendant, c’est rendre possible le partage des expériences, des regards, des émotions singulières racontées par votre voisine, votre collègue de bureau, votre cousine peut-être, des femmes et des hommes pour qui le besoin de cette expression est irrésistible, loin du microcosme des visages connus plaqués à l’arrière des bus ou en promotion dans les émissions de télévision.

Être un éditeur indépendant, c’est partager une fraternité/sororité d’émotions et de parcours, entre universalité et singularité. Que cette expression prenne le chemin sérieux d’un essai ou d’un récit de vie, plus divertissant d’un polar ou d’un roman d’aventure ne change rien à l’objectif.

Être un éditeur indépendant, c’est promouvoir la curiosité de l’autre, que cet.te autre soit d’ailleurs ou ici, d’hier, de maintenant ou d’un demain imaginé, curiosité qui permet de prendre la distance (ou la hauteur) nécessaire pour mieux comprendre notre présent et mieux le vivre... Avec toujours au bout la conviction en forme de boussole que la littérature n’est pas celle d’une élite qui saurait écrire et de gens qui liraient, bien au contraire. Cette conviction, nous cherchons à la partager avec vous, le public, les libraires, les bibliothécaires, tous ceux qui aiment et qui défendent la lecture...

Être un éditeur indépendant, c’est se nourrir de relations humaines : avec nos auteurs, nos lecteurs, nos partenaires libraires. Compréhension, collaboration, co-construction pour proposer un texte abouti mais parfois aussi incompréhension, friction, voire opposition... La vie est ainsi. Mais au bout il y a le plaisir de tous, auteur, éditeur, lecteur.

Notre vision du métier serait-elle idéaliste? Réaliste au contraire et nous revendiquons d’être des éditeurs-artisans, ceux qui se reculent l’outil à la main pour s’assurer une dernière fois que le travail est bien fait. Oui nous sommes des éditeurs- artisans, toutes les étapes de la création d’un livre passent par nos mains pour vous délivrer un produit fini qui ne vous prend pas à la légère. Économes, parce qu’une entreprise ne vit pas de l’air du temps et que la concurrence est redoutable, et exigeants tant pour la joie de l’aboutissement du projet commun avec nos auteurs que pour le respect des lectrices et lecteurs qui nous font confiance.

Nous existons depuis plus de 10 ans. Notre catalogue est riche de plus de cinquante titres, romans, polars, essais, nouvelles... Nous accompagnons nos auteurs autant que nos moyens nous le permettent. Nous sommes signataires de la charte de l’édition indépendante proposée par l’association L’Autre Livre et nous travaillons à compte d’éditeur.

Découvrez-nous : www.chumeditions.com À très vite !

