Le Grand Prix du Livre 2025 de l'Institut du Monde Arabe à Mathias Gardet

Le jury, présidé par Vincent Lemire, a salué un travail d’une grande rigueur historique et d’une profonde sensibilité, qui offre un éclairage inédit sur l’histoire de l’immigration et la justice des mineurs en contexte colonial.

En s’appuyant sur des archives inédites d’un centre d’observation pour mineurs à Savigny-sur-Orge, l’auteur retrace le parcours d’adolescents algériens venus seuls en Métropole entre 1945 et 1963. Leurs témoignages, dessins et souvenirs livrent une vision intime et bouleversante de leur départ d’Algérie, de leur installation en France, de leurs espoirs et désillusions, mais aussi de leur confrontation aux institutions judiciaires et éducatives françaises.

L'an dernier, le prix était décerné à Cyrille Aillet pour son ouvrage L’archipel ibadite. Une histoire des marges du Maghreb médiéval (CIHAM-Éditions, 2022). Le jury est présidé par Henry Laurens et se compose de Makram Abbès, Ghislaine Alleaume, Françoise Briquel-Chatonnet, Carla Eddé, Jean-Pierre Filiu, Mohammed Kenbib, Julien Loiseau, Françoise Micheau, Oissila Saaidia.

Doté par l’Académie du Royaume du Maroc, ce prix s’inscrit dans le cadre des Journées de l’Histoire, qui étaient organisées du 14 au 16 mars 2025 autour du thème Héroïnes et héros du monde arabe.

Conférences, tables rondes, projections et performances artistiques ont rythmé ces trois jours dédiés aux figures emblématiques du monde arabe, qu’elles soient historiques ou contemporaines, réelles ou légendaires.

