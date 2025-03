Oeuvres poétiques complètes de Jacques Lacarrière

Jacques Lacarrière, disparu en 2005, est un écrivain, voyageur et helléniste français célébré pour sa profonde connaissance de la Grèce et de ses civilisations. Érudites et passionnées, beaucoup de ses œuvres explorent la richesse culturelle et spirituelle de la Grèce antique et moderne.

Son livre le plus célèbre, L'Été grec, est un hymne à la beauté du paysage grec et à l'âme de ses habitants, des lieux hors des sentiers battus et des mythes de ce pays. Il invite ses lecteurs à un voyage non seulement géographique mais aussi intérieur, révélant les liens entre le passé légendaire et le présent vibrant de la Grèce.

Il voyait dans le mythe non seulement une histoire à raconter, mais une voie vers une compréhension plus profonde de l'âme humaine et de ses incessantes quêtes. Profondément humain dans ses observations, il ne se contentait pas de décrire les paysages ; il les peuplait de souvenirs, d'histoires et de symboles.

L'expérience majeure est ma route

J'ai passé ma jeunesse à l'Ida.

Je sais que l'homme est victime des villes.

Sans espoir,

Je me livre au lit incestueux des bêtes. - Mémorial de Zeus

Pour célébrer le centenaire de sa naissance, une édition revue et augmentée de ses Œuvres poétiques complètes voit le jour chez Seghers. À côté de ses essais perspicaces et autres récits de voyage, Jacques Lacarrière a excellé dans la forme poétique.

Écrivain de l'errance et du dialogue entre les cultures, il a traversé les époques et les mythologies avec la grâce d'un poète et la précision d'un historien. Il propose des ponts jetés entre le visible et l'invisible, le profane et le sacré. Son écriture se situe dans un espace littéraire où le lyrisme se rencontre avec la réflexion, où chaque lieu visité devient une carte du monde intérieur.

Cette anthologie, composée et commentée par l'auteur lui-même, compile les moments clés de son itinéraire poétique. Un témoignage vibrant, capturant l'essence d'une vie dédiée à l'exploration. Un passeur de mondes, un homme pour qui la littérature était une manière de vivre pleinement, intensément, toujours à la frontière entre le rêve et la réalité.