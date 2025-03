L’Odyssée des mots : Barbara Cassin, Homère et Nietzsche

Combien de fois, en lisant L’Odyssée au Louvre. Un roman graphique, publié par Flammarion en partenariat avec le musée du Louvre, me suis-je exclamée, tel le commissaire Bourrel : « Bon Dieu, mais c’est bien sûr ! ».

Une quête

Barbara Cassin l’avoue avec une sorte de gourmandise : « N’étant ni conservatrice ni historienne de l’art, j’ai tout à apprendre en la matière. » Alors, armée de ses mots, elle se met à déambuler au Louvre et ailleurs afin de nous faire découvrir l’Odyssée, du moins son Odyssée. Elle débute en nous expliquant que, pour tenter de comprendre cette œuvre, il faut d’abord être conscient qu’on ne sait rien. Rien d’Homère et rien de ses textes.

Textes, l’Iliade et l’Odyssée, dont vous ne trouverez aucun manuscrit original puisqu’ils sont le fruit d’une tradition orale. De ces contes, Homère, ou ceux qui se cachent derrière lui, aura fait (poiei), un monde. « Il fait passer du non-être à l’être, de la puissance à l’acte. »

Si, dans ce livre, le premier rôle est tenu par Ulysse, Nietzsche possède le second, et il résume fort bien l’aspect hybride de ces histoires : « Ceux qui cherchent le plan original et complet de l’Iliade et de l’Odyssée recherchent un fantôme. » Il faut se résoudre à ne pas essayer de comprendre, mais à se laisser porter par l’histoire, par les mots.

L’Odyssée a été fixée par écrit à peu près en même temps que la Bible, un fait qui inspire à l’Académicienne cette formule savoureuse : « Mais elle n’a pas été dictée par Dieu. Elle a été dictée par la Muse », faisant écho à Nietzsche qui écrivait dans Humain, trop humain : « Cela fait une différence, que ce soit Homère ou la Bible ou la science qui tyrannise les hommes. »

Suivons donc la Muse, les dieux et Ulysse. Tout comme dans la Bible, il s’agit ici d’une quête. Il s’agit toujours d’une quête. Ulysse, lui, cherche à rentrer chez lui et, par là-même, la mortalité. En quittant Calypso, qui lui promettait l’amour éternel, Ulysse accepte d’être pleinement mortel. Il a beaucoup souffert (algea) et cherche le retour (nostos).

« Le livre de la nostalgie »

Et ici, tout s’éclaire : nostos, algea. « Ulysse est le prototype de la nostalgie, L’Odyssée est le livre de la nostalgie » C’est brillant. C’est brillant parce que vrai. Quand on est prêt à mentir, ruser, duper et perdre ses compagnons afin de retrouver son royaume et sa femme, c’est bien que, lorsqu’on pense à ces deux entités, la nostalgie nous submerge.

Ce livre est simplement extraordinaire. Autre grand moment lié aux sens des mots. Nous connaissons tous cet épisode où Ulysse crève l’œil du cyclope Polyphème et s’échappe avec ses compagnons, accrochés aux ventres des brebis. Revenons un peu en arrière : quand le cyclope demande à Ulysse comment il s’appelle, celui-ci lui répond Outis, comprenez « Personne ».

Ulysse avant Terence Hill. Ainsi, quand Polyphème appelle à l’aide les autres cyclopes et que ceux-ci lui demandent qui lui a fait cela, il répond Outis me kteinei, et c’est ici que cela devient délicieux. En français, nous pourrions traduire cela de deux façons : « Personne ne me tue » et « Personne me tue ». N’est-ce pas formidable ? Les cyclopes, ne comprenant que le grec, concluent que Polyphème n’a été attaqué par personne et s’en vont.

Mais « personne, comme un enfant et comme un héros, ne résiste pas au plaisir d’être quelqu’un », et Ulysse, une fois à l’abri, ne résiste pas et crie son nom au cyclope, déclenchant la colère du père de ce dernier, Poséidon.

L’envie est grande de vous raconter par le menu tout le cheminement de Barbara Cassin à travers les aventures d’Ulysse, à travers le sens de leurs mots. Mais, encore plus que pour un roman, il faut ici vous laisser découvrir et voyager. Mais gardez bien à l’esprit ce mot : empedon.

Quand philosophie, philologie, lexicologie et étymologie deviennent grisantes sous la plume de Barbara Cassin.

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com