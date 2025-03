Prix Paul Fournel : nouveau concours de nouvelles sportives

L’objectif ? Encourager la créativité en donnant la parole à ceux qui vivent ou imaginent les valeurs du sport : dépassement de soi, liberté, compétition, persévérance…

Le Prix Paul Fournel est ouvert à toute personne âgée de 18 ans et plus, qu’elle soit écrivain amateur ou professionnel, souhaitant explorer le thème « Le sport, une liberté, une quête de sens ». Chaque participant doit soumettre une seule nouvelle inédite, rédigée en français, d’une longueur maximale de 10.000 caractères, espaces compris.

La date limite d’envoi des textes est fixée au 30 juin 2025. L’inscription, d’un montant de 25 €, permet de soutenir l’accompagnement des jeunes sportifs. À l’issue du concours, les 10 meilleures nouvelles seront sélectionnées et mises à l’honneur.

Les 10 meilleures nouvelles sélectionnées dans le cadre du Prix Paul Fournel seront mises à l'honneur à travers plusieurs récompenses. Le 1er prix offrira à son lauréat un abonnement d’un an au quotidien L’Équipe en version papier et numérique, ainsi qu’une invitation pour deux personnes à la soirée de Gala Sportissimo, qui se tiendra le 10 octobre 2025. Sa nouvelle sera également publiée dans un magazine et sur le site web de Sportissimo, en plus d’être imprimée dans un recueil rassemblant les 10 textes primés.

Le 2e prix récompensera son auteur avec une dotation de livres d’une valeur de 200 €, ainsi que l’impression de son texte dans le recueil. Le 3e prix bénéficiera quant à lui d’une dotation de livres d’une valeur de 100 €, accompagnée également de l’impression de la nouvelle dans le recueil. Enfin, du 4e au 10e prix, les lauréats verront leur texte intégré à cette édition spéciale regroupant les meilleures nouvelles du concours.

Le texte devra être envoyé avant le 30 juin 2025 à l’adresse catherine@sportissimo.fr. Les nouvelles seront évaluées selon plusieurs critères : l’originalité du récit, la qualité d’écriture (style, orthographe, grammaire), le respect du thème et des contraintes de longueur, ainsi que l’impact émotionnel de l’histoire. La délibération du jury aura lieu le 10 septembre 2025, et les résultats seront annoncés le 15 septembre 2025 sur le site Sportissimo, avec un contact direct par e-mail aux lauréats.

Les textes soumis doivent être entièrement inédits et ne jamais avoir été publiés, sous peine d’exclusion immédiate du concours. Une seule nouvelle est acceptée par participant, et tout plagiat entraînera une disqualification définitive.

