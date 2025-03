Mauvaise graine : une relation sous emprise à travers les siècle

Dotée d’une capacité de métamorphose et d’un contrôle sur son vieillissement, Anyanwu incarne une force opposée : celle du soin, de la transmission et de la résilience. Dans une forêt africaine, leur affrontement devient inévitable.

Fasciné par cette femme qui lui échappe, Doro la traque, déterminé à la plier à sa volonté. Commence alors une lutte où amour et domination s’entrelacent, un duel qui traverse les siècles et les continents, du Nigeria aux États-Unis, bouleversant la définition même de l’humanité.

Premier volet de la saga Patternist, Mauvaise graine entrelace fantastique, aventure et politique. À travers le face-à-face entre Doro et Anyanwu, elle explore les dynamiques de pouvoir, l’héritage des oppressions et la résistance des femmes noires, thèmes fondateurs de son œuvre à venir. Le tout, dans une traduction de Jessica Shapiro.

Les éditions Au Diable Vauvert nous en offrent les premières pages :

Née à Pasadena en 1947, Octavia E. Butler est révélée en 1979 avec Liens de sang, le récit d’une jeune femme qui voyage dans le temps et rencontre ses ancêtres esclaves. Elle a été lauréate des prix Hugo 1984 et 1985 de la nouvelle et du prix Nebula 1994 pour La Parabole des talents, et est le premier écrivain de science-fiction à recevoir le très prestigieux prix MacArthur Grant « Genius ».

Morte brutalement en 2006 à Seattle à l’âge de 59 ans, Octavia E. Butler a été désignée en 2020 comme un des 50 auteurs américains les plus importants, et figure dans la liste des best-sellers du New York Times. Son œuvre est publiée en France aux éditions Au diable vauvert.

