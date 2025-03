À la rencontre des parents modernes : Enfanter – Moi de même...

Une donnée domine l’analyse : la fécondité décroît dans une grande partie du monde. Vieillissement des populations, transition démographique inachevée, poids croissant des normes culturelles, sont autant de facteurs qui définissent les contours de la parentalité. Car les stratégie divergent : d'un côté, l’Europe et la Chine, en déclin nataliste, tentent d’inverser la tendance.

De l'autre, l’Inde est devenue désormais le pays le plus peuplé du monde. Et à ce titre, se heurte à des inégalités persistantes dans l’accès aux soins et aux ressources familiales. Mais au-delà des chiffres, la question du désir d’enfant se complexifie – et dans quel monde, ma bonne dame, je vous le demande...

La gestation pour autrui, les techniques d’aide médicale à la procréation et l’adoption internationale ouvrent de nouvelles perspectives tout en soulevant des dilemmes éthiques et législatifs. Dans plusieurs pays, des couples – hétérosexuels comme homosexuels – naviguent entre restrictions locales et opportunités offertes ailleurs, donnant naissance à des parcours de parentalité transnationaux.

Une fois l’enfant venu, une autre réalité s’impose : celle d’un quotidien régi par des contraintes matérielles, sociales et culturelles. L’égalité des sexes, malgré des avancées notables sur le marché du travail, peine à s’imposer dans la sphère domestique.

La charge parentale reste massivement assumée par les mères, dont l’investissement se heurte à la rigidité des organisations du travail. La répartition des rôles évolue, mais les résistances demeurent, entre aspirations à une symétrie des responsabilités et inerties structurelles.

L’ouvrage éclaire aussi les tensions qui traversent l’exercice de l’autorité parentale. De l’Inde, où la préférence pour les garçons se reflète dans les pratiques d’adoption, à la Chine, qui tente d’encadrer scientifiquement l’éducation des enfants, les modèles parentaux varient sous l’influence des États. En filigrane, une question essentielle : jusqu’où peut aller l’intervention publique dans la sphère privée ?

Structuré en trois parties – désir d’enfant, conciliation entre travail et parentalité, transformation de l’autorité parentale –, Enfanter propose une lecture exigeante et documentée des mutations en cours.

À l’heure où la parentalité ne se réduit plus à une évidence biologique, mais devient un projet modelé par des enjeux économiques et culturels, cet ouvrage pose les bases d’une réflexion plus large sur la place de l’enfant dans nos sociétés contemporaines.

À paraître ce 3 avril.

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com