Mireille Clapot revisite la riche histoire du Liban

La petite troupe parcourt les villages maronites, chiites ou druzes et s’impose des haltes avant de continuer jour après jour de frayer un chemin au cœur de cette montagne libanaise traversée du Nord au Sud.

« L’eau jaillissait des entrailles de la montagne, formait une cascade spectaculaire puis rebondissait en aval sur un palier, avant de se constituer en ruisseau et de rejoindre une calme étendue d’eau, en contrebas de la route, près de laquelle se massaient des touristes sur des chaises en plastique. En suivant sur quelques dizaines de mètres la ligne de niveau, le sentier traçait donc une ligne horizontale partageant cette curiosité naturelle en deux mondes irréconciliables, l’amont et l’aval.

Michel leur proposa d’explorer l’amont. A la suite de leur guide, ils grimpèrent alors les étroites marches inégales le long de la chute amont, et pénétrèrent dans un autre gigantesque, dont l’ouverture sur l’extérieur formait cette caverne béante aux dimensions hors normes qui les avait attirés depuis les hauteurs. »

Comme dans ses précédents livres, l’auteur propose avant tout un extraordinaire voyage initiatique permettant de faire l’éloge du vivre ensemble, d’appliquer des règles « ensemble » et d’explorer ses limites. Le lecteur se prend à avoir envie de rejoindre la petite troupe, d’être de ce périple fantastique où l’aventure et l’imprévu se renouvellent en permanence.

Chacun des cinq personnages ne manquent ni de chair, ni de personnalité, ni de poésie. A partir de deux récits, Mireille Clapot confirme son don pour explorer et livrer des scénarios enlevés et peu communs. Celui avec l’hydraulicienne en est un des deux, il est très original...

« Le dompteur du Loup-Sentier au Liban » est de ces romans envoutants et inventifs qui révèle les multiples références culturelles et littéraires de l’auteur.

Dès les premières pages, la structure est plantée et l’histoire s’anime : on dirait qu’elle se libère dans un texte haletant et érudit. Avec attention, le lecteur observe les mouvements des uns et des autres. Le manuscrit a parfois des allures d’odyssée.

On comprend que l’envergure de ce qui se déploie dans le monde de Michel est impressionnante. Le désir flamboyant de vie borde ce texte intact et impeccable. Bravo pour ce livre brillant teinté d’universalisme : on en ressort fortifié, conquis, avec l’envie de donner le meilleur de soi-même. Livre essentiel, par les temps qui courent.

« Le mutisme, inhabituel par rapport aux jours précédents, n’était ponctué que de borborygmes et de soupirs. Mais Nabil ne resta pas longtemps dans ce lourd silence et se mit à psalmodier quelques bruits, d’abord sans paroles, des vibrations issues du fond de sa gorge qui résonnait à l’unisson de son pharynx, puis des claquements de langue sur le palais, enfin des bourdonnements de ses lèvres.

Tout autour d’eux, la nature s’était bien réveillée, et les quelques perdrix qui savouraient l’interruption de la chasse volaient d’arbuste en arbuste. Les cigales faisaient claquer leurs cymbales. C’est en les imitant naturellement que Nabil en vint à fredonner, puis à chanter, et à entraîner ses camarades dans une sorte de communication sans mots, de communion avec la nature. »

Par Laurence Biava

