Éditeurs, n'hésitez pas à mettre du monde sur écoute

Courir après les 50 %

Selon une statistique étonnante et largement diffusée, environ 50 % des Britanniques et des Américains ont écouté un livre audio, d'après des chiffres aussi surprenants que discutés. C'est très impressionnant, en soi. Mais, si l'on inverse la perspective, il reste encore 50 % de ces populations qui représentent une part importante qu'il faut cibler, car l'essor de l'audio se poursuit.

Mais qui va profiter de ces 50 % supplémentaires ? Les éditeurs de livres ne sont pas les seuls à convoiter ces nouveaux auditeurs. Les éditeurs de livres audio exclusivement sont en quête eux aussi. Sans parler des plateformes audio elles-mêmes. Qui plus est, les grands studios créent tous, aujourd'hui, des contenus originaux extraordinaires. Cette liste nous ramène une fois de plus à la question fondamentale de savoir ce qu'est un éditeur audio en 2025. Éditeur, plateforme, studio, créateur individuel, IA...

Le coup d'envoi de la course pour ces fameux 50 % a été donné !

Le fait que la moitié des anglophones, aux États-Unis et au Royaume-Uni, a au moins essayé un livre audio est un chiffre incroyable, et il est révélateur quant à la croissance du format, ces dernières années. Néanmoins, cette envolée, bien entendu, est à mettre en perspective avec le décollage stratosphérique du podcast et de l'écoute des séries audio.

Pour le dire simplement, les deux formats présentent aujourd'hui des différences évidentes : l'un est le plus souvent payant, l'autre porté par des sponsors ou des publicités. Les livres audio se déroulent en format long, les podcasts sont plus courts et organisés en série. L'un suppose un investissement important de la part de l'auditeur, l'autre une habitude d'écoute basée sur la répétition.

On relève aussi des similitudes frappantes : tous deux reposent sur la parole. Sont créés en studio. Écrits par des auteurs et promus par des agents. Bénéficient de campagne de promotion, de commercialisation et sont vendus par quelques plateformes.

Avec ce dernier paramètre à l'esprit, il est évident que les frontières se brouillent plus que jamais. Outre les partenariats avec des éditeurs et des studios, les plateformes s'investissent depuis un moment dans la création originale, mais les mises sont désormais bien plus élevées, alors que Spotify défie Audible pour remporter notre temps d'écoute. Ajoutez à cela l'appétit insatiable des auditeurs et voici une véritable frénésie dans le domaine de l'audio, qui n'a plus rien d'un petit village.

Livres audio, podcasts, radio, contenus courts ou longs, en série, session avec plusieurs acteurs, effets et améliorations, usage de l'IA, narration artificielle générée directement, modules d'apprentissage, de méditation et tant d'autres propositions qui bourdonnent à nos oreilles... Et, pourtant, nous n'avons que 960 minutes d'éveil dans une journée.

Alors, qu'en est-il de cette course pour les autres 50 % ? Tout repose sur la qualité. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre ces auditeurs, mais aussi de qui réussira à les satisfaire. L'attention de cette audience pourra-t-elle être attirée et conservée ? Sa première expérience avec un livre audio sera-t-elle enthousiaste ? La narration la transportera-t-elle ailleurs ? L'enregistrement la laissera-t-il sans voix ?

Dans l'industrie de l'édition, un peu de concurrence ne fait pas de mal. Cela permet de s'assurer des exigences de qualité élevées et de placer encore la barre un peu plus haut. Le tout au bénéfice des auditeurs puisque, qu'il s'agisse des éditeurs, des plateformes ou des studios, ces récits puissants, ces séries addictives et autres chefs d’œuvre soniques se succèderont, tant que la trajectoire exponentielle de l'audio se maintiendra.

Si les éditeurs veulent une part de ce camembert à moitié entamé, doivent-ils s'adapter ? Et, dans ce cas, dans quelle direction ? Plus d'acquisitions ? Des contenus audio plus courts ? Des séries ? Doivent-ils être plus rapides dans leur commercialisation ? Ou peuvent-ils maintenir une courbe en hausse en conservant les méthodes actuelles ? Toutes ces questions animent les débats et les discussions en interne, mais l'audience se soucie peu de quel haut-parleur diffuse le son, tant que celui-ci sonne bien à ses oreilles.

(Et, d'ailleurs, nous n'avons même pas effleuré les audiences de larges parties du monde... Plus de 480 millions de locuteurs hispaniques, plus de 420 millions d'arabophones, 250 millions de lusophones... Nous en parlerons une prochaine fois.)

Nathan Hull est le responsable de la stratégie de Beat Technology, une société spécialisée dans la création de plateformes de vente et d'abonnement pour l'industrie de l'édition. Elle a conçu les solutions Fabel (Norvège), Adlibris (Suède/Finlande), Skoobe (Allemagne), Fluister (Pays-Bas), Volume (Pologne), JukeBooks (Grèce) et AkooBooks (Afrique).

Photographie : illustration, Charles Starrett, CC BY 2.0

