Émile Zola, un photographe de la vie moderne

Émile Zola naît en 1840, soit un an après le dépôt du premier brevet d’une technique photographique. Longtemps, il se contente d’évoquer la photographie dans ses romans et de fréquenter les studios parisiens. Ce n’est qu’à l’âge de 48 ans, lors de vacances à Royan, qu’il s’initie à la pratique. Bien qu’il connaisse des figures majeures de ce nouveau médium, comme Félix Nadar ou Étienne Carjat, il se forme en grande partie par lui-même.

Rigoureux et méthodique, Zola se passionne pour la technique photographique, encore artisanale à son époque. Il expérimente divers équipements, des appareils portatifs aux modèles plus imposants, et privilégie les négatifs sur plaques de verre. Afin d’affiner sa maîtrise, il fait installer un laboratoire dans chacune de ses résidences, illustrant ainsi son goût pour l’expérimentation scientifique.

Il va même jusqu’à concevoir un déclencheur pneumatique pour réaliser des autoportraits. Loin d’être une simple distraction, la photographie devient pour lui un terrain d’exploration minutieux, où chaque prise de vue est suivie d’un développement soigné, impliquant des choix esthétiques et des traitements chimiques précis.

L'autre œil de Zola

Contrairement à ce que son œuvre littéraire pourrait laisser imaginer, Zola ne s’attache pas aux problématiques sociales dans ses photographies. Il immortalise principalement son entourage, ses proches, ses lieux de vie. S’il débute en 1888, c’est véritablement à partir de 1894, après avoir achevé Les Rougon-Macquart, qu’il s’y consacre pleinement.

Son domaine de Médan (Yvelines), agrandi au fil de ses succès, devient l’un de ses sujets favoris. Il photographie sa maison, les paysages environnants, ainsi que les nombreuses personnes qui y séjournent : amis fidèles comme Paul Alexis, Alfred Bruneau ou son éditeur Georges Charpentier, mais aussi sa famille et ses animaux, notamment ses chiens.

Loin d’être une activité solitaire, la photographie s’intègre à la vie collective de Médan. Alexandrine et les proches de Zola manipulent également l’appareil, si bien que l’on parle parfois d’un véritable atelier Zola.

Zola ne sépare pas totalement son œuvre littéraire de son activité photographique. Il capture ainsi son bureau parisien, un espace de travail où chaque objet reflète son univers d’écrivain. Ses livres apparaissent dans plusieurs clichés, parfois tenus par des proches.

Sur une allée du parc Monceau à Paris : promeneuse sous un parapluie, photo d'Émile Zola

Alors qu'il fut un des principaux défenseurs des impressionnistes en tant que critique d’art, ses clichés présentent des similitudes frappantes avec certaines toiles qu’il a admirées. Ami d’enfance de Cézanne, il découvre grâce à lui le cercle d'artiste dès son installation à Paris. Il se lie avec Manet, Renoir, Monet et Bazille, et soutient leur démarche avant-gardiste.

L’influence de leur peinture transparaît dans ses choix de composition. Ses portraits décentrés de son fils Jacques rappellent les pastels de Caillebotte, ses clichés de Jeanne allongée sur un divan évoquent La Dame aux éventails de Manet. Une photographie prise dans les rues des Batignolles fait écho à Rue de Paris, temps de pluie de Caillebotte, une toile que Zola avait encensée.

L’intimité capturée

Si Médan est un sujet privilégié, Zola consacre une place particulière à Jeanne Rozerot et à leurs enfants, Denise et Jacques. Jeanne, initialement lingère chez Alexandrine, devient sa compagne. Leur relation extraconjugale, débutée alors que Zola a 48 ans et elle 21, bouleverse la vie de l’écrivain.

Il loue pour elle et leurs enfants une maison à Verneuil-sur-Seine, où il se rend quotidiennement à bicyclette depuis Médan. Malgré la douleur d’Alexandrine, le couple officiel survit à cette épreuve, et Zola partage son temps entre ses deux foyers.

La lecture : Émile Zola et ses enfants

Zola aurait malgré tout été un père attentif et affectueux, comme en attestent ses lettres et les souvenirs de ses enfants. Les clichés familiaux dégagent une tendresse et une spontanéité rares à une époque où les portraits en studio sont la norme. S'il privilégie les scènes animées, capturant ses proches en mouvement ou en extérieur, il maîtrise également l’art du portrait posé et réalise des autoportraits.

Son approche technique ne se limite pas à la prise de vue : il s’implique dans le tirage et l’expérimentation des nuances, utilisant des traitements chimiques pour obtenir différentes teintes. Il compose des albums qu’il offre à ses proches et fait même imprimer certaines de ses photos sur du papier à lettres.

Regard sur un monde en mutation

Condamné en juillet 1898 pour son article J’Accuse…!, Zola s’exile immédiatement en Angleterre pour échapper à la prison. Il y demeure un an, jusqu’en juin 1899. Ce séjour est une épreuve : il est seul, isolé par la barrière de la langue. Si aucune photographie ne fait directement écho à l’affaire Dreyfus, il ramène plus de 200 images de cette période.

Certaines témoignent des visites de ses proches, d’autres de son observation minutieuse du quotidien londonien : scènes de rue, courses hippiques, vendeurs ambulants. À son retour, il poursuit cette approche documentaire en immortalisant Paris, notamment pendant l’Exposition universelle de 1900.

Exposition universelle, Paris, 1900: vue plongeante, prise du premier étage de la tour Eiffel

Ses clichés de cet événement sont précieux à la fois pour leur valeur historique et pour leur audace de cadrage, avec des perspectives saisissantes depuis la tour Eiffel. Il réalise même une rare photographie nocturne de la tour, exploit technique remarquable pour l’époque.

Zola s’éteint à Paris le 29 septembre 1902. D’abord inhumé au cimetière Montmartre, ses cendres rejoignent le Panthéon en 1908, où il repose aux côtés de Victor Hugo. À travers ses romans et ses photographies, il laisse une œuvre riche, où l’exploration du réel, qu’elle passe par les mots ou l’image, demeure au cœur de son regard.

