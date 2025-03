Lire, c’est voyager dans le temps, une Bibliothèque pour boussole

Du culte des livres. Les éditions La Bibliothèque est une maison d’édition créée en 1992, sur les cendres d’une bibliothèque ancienne démembrée en 1982. Le catalogue tourne autour de 130 titres. Partie d’une dévotion sans mesure envers l’écrivain aveugle, Jorge-Luis Borges dont une de ses phrases orne chaque ouvrage : « Me sera-t-il permis de répéter que la bibliothèque de mon père a été le fait capital de ma vie ? La vérité est que je n’en suis jamais sortie. »

La Bibliothèque se livre à ce plaisir de mêler les textes anciens et actuels. L’abbé Raynal y croise Jérôme Prieur d'une congrégation distincte. Galland des Mille et une Nuits y prend son café en compagnie d’un couple épatant de globe-trotters, Anne et Laurent Champs Massart. Plus récemment La Bibliothèque est devenue une arche de Noé en embarquant la collection l’Ombre animale grâce à Adolf Portmann, le grand biologiste salué par Merleau-Ponty ou encore de Véra Hegi, gardienne de Zoo sous le régime soviétique.

Quant aux Billets de la Bibliothèque, on devrait dire les bi-ais, on passe d’un traité de cuisine bien cuit par Jean-Pierre Ostende à une ode aux libraires internationaux qu’on aimerait bien rencontrer sous la houlette de Vincent Puente et son Corps des libraires, homme-orchestre, puisqu’il fait aussi les couvertures, celle maritime d’un bouquin sur les piscines municipales de Paris. Dire que la cohérence ne nous étouffe pas, c’est peu dire. Sauf qu’on n’y publie ni poésie, ni roman. Cécomça !

Des essais de biais ou des tentatives drolatiques et sérieuses telle cette encyclopédie de l’humaine condition de 26 livres comme les lettres de l’alphabet que nous livre Michéa Jacobi, voilà déjà douze lettres publiées, il en reste quatorze, et qui va de Jouir à Insurgé.e.s. L’OULIPO voudrait nous annexer, mais pas question. On fait du cabotage et on se régale. Tiens Barbey d’Aurevilly à l’horizon, et là c’est le cap de Mehdi Boucher, premier livre de l’auteur, manuscrit reçu un matin par la société anciennement dite des PTT.

Le lecteur prend son canoë, chausse ses lunettes et nous suit le long de ce littoral diablement accidenté. Un peu de houle s’il vous plaît !

Au côté de l’Écrivain voyageur et des Billets de la Bibliothèque.

Les éditions comptent une cinquantaine d’ouvrages publiés à ce jour sous diverses collections :

Les deux principales est « L’Écrivain voyageur », « Les Billets de la Bibliothèque »

La collection « L’Écrivain voyageur » a pour but de présenter au public de façon attrayante des textes de voyageurs allant du XVIe au XXIe siècle. Elle propose non pas des textes actuels sur le passé, mais des textes originaux, journaux ou chroniques qui permettent à la fois de saisir la physionomie d’une époque et, plus important, le regard des contemporains. Elle compte une vingtaine de titres.

Épices et produits coloniaux de l’abbé Raynal, L’Inde au pied nu de Pierre Lartigue, Les île d’Aran, le voyage vers l’Ouest de Bouvier, O’Flaherty, Joyce, Synge…

« Les Billets de la Bibliothèque », ce sont en général des textes courts, fonctionnant sur une idée directrice, s’appuyant de préférence sur des sources rares, introuvables ou anciennes et qui ont pour but d’éclairer une problématique.

Petite archéologie des dictionnaires de Richelet, Furetière, Littré, Professeur de beauté de Proust, Montesquieu, La ruche bourdonnante ou les crapules virées honnêtes de Bernard Mandeville…

Il existe quatre autres collections : « Les portraits de la Bibliothèque », « Les Utopies de la Bibliothèque », « Les Bandits de la Bibliothèque » et « Les Navigations de la Bibliothèque ».

Paris 1860 de Baudelaire, Meryon, Le Dernier Corsaire (1914-1918) de Luckner…

