La réunion totalement inutile : un grand classique du ministère

Puissent mes lectrices et lecteurs me pardonner l’inusuel délai entre ma chronique précédente et celle-ci : pour fuir un hiver anglais particulièrement morne, j’étais partie me ressourcer, comme disent les Français avec poésie, dans une île de l'océan Indien.

Cet endroit enchanteur m’a donné à réfléchir au joli mot de réunion. Chez nous, en Angleterre, il ne désigne pratiquement que des retrouvailles – une family reunion, par exemple ; quelque chose qui revient à un état d’union antérieur, la reformation d’un groupe musical.

Je trouve ironique que la langue de Molière l’ait utilisé pour baptiser une île où, pendant longtemps, on a envoyé travailler des esclaves. Et qu’elle choisisse ce mot pour parler de « meetings » où se rencontrent et s’affrontent des intérêts divergents, voire opposés.

Ainsi des réunions que le Ministère de la Culture impose aux artistes-auteurs, à un rythme effréné. Rien que depuis le début de cette année, on peut en compter une bonne vingtaine, officielles ou non, regroupant l’ensemble des représentants du monde de l’art ou juste quelques happy few. Ce chiffre aurait facilement pu être doublé si, environ une fois sur deux, les représentantes et représentants de la ministre n’annulaient à la dernière minute les rendez-vous qu’ils ont pourtant fixés eux-mêmes.

En face, certains « représentants » des artistes-auteurs sont des salariés ou des permanents vivant non loin du Ministère, dans la petite zone d’influence géographique de la rue de Valois. Cela, au moins, occupe leurs journées et les convainc de leur importance. Mais d’autres, moins chanceux, sont d’obscures artistes de province (au féminin, parce que surtout des femmes !), syndicalistes plus ou moins bénévoles qui jonglent avec leur calendrier pour rencontrer leurs autorités de tutelle.

On imagine sans peine leur désarroi quand, au milieu de leur transport vers la capitale, elles reçoivent par SMS — et sans excuse, bien sûr — l’avis d’annulation de la réunion à laquelle elles étaient venues assister à leurs frais…

Même lorsque ces work meetings ont effectivement lieu, cela n’en fait en rien des rencontres multilatérales. La plupart du temps, les pontes du Ministère dévoilent à grandes pompes un nouveau projet aussi obscur que technocratique : ici une grande enquête sur les IA (où quelques cabinets de conseil privés sont grassement payés pour paraphraser des travaux universitaires), là une consultation sur les conditions de rémunérations des auteurs (qui prend soin d’ignorer les « petites mains » du système et les abus des grands).

Autre option : la réunion totalement inutile, comme celle où la Direction générale de la Culture a voulu promouvoir un projet de « simplification des obligations des diffuseurs » (comprenez : éviter aux vieux artistes grincheux de facturer leurs prestations comme l’exige la loi)… avant de se rendre compte qu’en plus d’être irréalisable et inutile, cette idée était illégale.

La lecture d’un site professionnel bien renseigné ou du Bulletin Officiel aurait pris un quart d’heure aux géniaux promoteurs de cette initiative ; le goût des Français pour les « réunions de travail » a permis de mobiliser une quinzaine de personnes pendant une heure et demie…

Mais parfois, de façon moins cocasse, les réunions se transforment en pugilat, voire pire. C’est ce à quoi on a pu assister, le 10 mars dernier, à l’occasion des réunions de pilotage de la fameuse Sécurité Sociale des Artistes Auteurs, l’ex-Agessa, (en passe de devenir également ex-SSAA ?)

Sous l’œil d’un représentant du ministre passif, voire amusé, et sans un mot ni du président, ni de la directrice par intérim, on a pu assister au lynchage en règle d’une représentante des artistes-auteurs, accusée en vrac d’écrire « trop de mails », de « trop parler », de se « livrer à des attaques personnelles et blessantes »… parce qu’elle tentait de rappeler un point de règlement interdisant à une administratrice d’être nommée dans une commission.

Après cette avalanche d’invectives, et puisque cette malheureuse représentante n’avait pu se déplacer, on a coupé son micro, histoire de l’empêcher de répondre aux charges dont on l’accusait.

Ironiquement, cette représentante n’était autre que celle qui, dès 2012, mettait en lumière la gestion calamiteuse et illégale de l’Agessa, et signale depuis 2021 les nombreuses irrégularités dans la création et le fonctionnement de la SSAA.

C’est le problème des family reunions : comment faire taire la vieille tante qui, dans son coin, rappelle à toute la famille ses secrets honteux et ses arrangements peu honorables avec la morale, la décence, voire la Loi ?

La nouvelle SSAA, chapeautée par un ministère ravi de l’aubaine, s’est dotée pour cela de tout un arsenal : des réunions éparses et erratiques, une clause de discrétion totalement lunaire portant sur le contenu de ses débats, et désormais la censure pure et simple de la parole des autrices et auteurs.

Depuis mon île de la Réunion, anciennement Bourbon, je n’ai pu m’empêcher de penser que l’État français a définitivement, dans sa chère culture, quelque chose de plus royaliste que le roi : il ne cherche à « réunir » les gens que pour les distraire et les contrôler… quitte à le faire au moyen de réunions stériles pour leur donner l’illusion d’avoir un peu de contrôle sur leur métier et leur destin.

Par Lady en Passant

