Stéphane Osmont, auteur du Capital, est décédé

Ancien élève de l’ENA et administrateur civil, Stéphane Dottelonde avait débuté sa carrière au ministère des Finances, où il était en charge des affaires européennes. Il rejoint ensuite le secteur privé en tant que directeur des investissements du groupe Havas, avant de prendre la direction générale d’IMA Films, société de production cinématographique indépendante. Il présidait l’UPE depuis 2000, après y avoir occupé le poste de délégué général dès 1997.

Sous le pseudonyme de Stéphane Osmont, il est l’auteur de plusieurs romans, dont Le Capital, vendu à 40.000 exemplaires (source : Edistat) et adapté au cinéma par Costa Gavras en 2012, Le Manifeste et L’Idéologie, formant une trilogie qui transpose en fiction Karl Marx dans le monde contemporain. Il a également publié Éléments incontrôlés.

Un patron de banque. Il est très fort, il gagne plein d'argent. Puis il devient moins fort et il en perd. Puis il est à nouveau l'homme de la situation, puis plus. Durant ces moments, il rencontre des femmes. A la fin, il perd son emploi et meurt d'overdose. Et puis c'est tout. – résumé du Capital (Grasset)

Il est à l'origine de plusieurs documentaires pour Arte, France Télévisions et Canal + et a co-scénarisé la série La Vie devant elles, avec Dan Franck, diffusée sur France 3 et qui a remporté le prix de la meilleure série française lors du Festival Séries Mania 2015.

Il est aussi l’auteur et le coproducteur de Dr CAC, une émission traitant d'économie de manière humoristique, diffusée entre 2011 et 2015 sur France 5 et qui a obtenu en 2012 le prix CB News de la meilleure émission de télévision dans la catégorie « info et doc ».

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com