SAS : 60 ans d'espionnage et de géopolitique, en 5 romans

L’ampleur hors-normes de la série reste à ce jour (quasi) inégalée dans l’industrie du livre pour une œuvre conçue par un seul écrivain. Gérard de Villiers a écrit presque quatre romans par an pendant près d’un demi-siècle – un exploit littéraire et commercial, avec parfois quatre sorties par an, sans équivalent dans le genre du thriller d’espionnage. À titre de comparaison, Ian Fleming n’avait publié que 12 romans de James Bond de son vivant.

Cette longévité, tout comme son succès populaire jamais démenti : plus qu’une collection, SAS est un véritable univers qui a su captiver des millions de lecteurs à travers les époques, créant une fidélité et un enthousiasme rares dans la littérature de divertissement. À l'occasion du 60e anniversaire de la première parution du tout premier livre, SAS à Istanbul, Quels sont les épisodes les plus marquants de cette longue série ?

Chacun ancré dans une période précise – les dictatures sud-américaines, la guerre froide au Proche-Orient, le tournant des années 1980, la fin de l’URSS, le choc du terrorisme islamiste – ils n’en conservent pas moins un attrait intact à la relecture. La combinaison unique d’espionnage, de géopolitique réaliste et d’action effrénée confère aux meilleurs SAS une intemporalité que saluent les fans de longue date comme les nouveaux lecteurs.

À LIRE - “Continuer la série SAS serait inimaginable. Gérard de Villiers ne l’a jamais voulu”

Retour sur ces cinq romans particulièrement plébiscités, chacun emblématique de son époque et des aventures de Malko Linge.

1. L’Ange de Montevideo (1973)

SAS n° 31 entraîne le héros en Uruguay, alors secoué par la guérilla urbaine des Tupamaros. Malko Linge doit y retrouver un agent de la CIA kidnappé par un mystérieux chef révolutionnaire surnommé « Libertad ». Paru en pleine Guerre froide, ce roman fait écho aux mouvements d’extrême-gauche latino-américains des années 1970.

Les lecteurs furent séduits par l’exotisme dangereux de Montevideo et le suspense haletant de l’intrigue. Presque 50 ans plus tard, L’Ange de Montevideo reste considéré comme un des sommets de la série, combinant action, contexte réaliste et sensualité — une recette intemporelle du succès des SAS.

2. Le Gardien d’Israël (1978)

Ce 51ᵉ volume se déroule au Moyen-Orient, région alors en plein tumulte après la guerre du Kippour et lors des négociations de paix israélo-égyptiennes. Sans dévoiler l’intrigue, on peut dire que Malko y croise de très près les services secrets israéliens du Mossad. Le roman sort quelques mois avant les accords de Camp David de 1978, ce qui renforce son ancrage dans l’actualité de l’époque.

Les lecteurs ont apprécié la plongée dans les arcanes de la sécurité d’Israël, avec ses gardiens de l’ombre et ses complots. Plus de quatre décennies après, Le Gardien d’Israël continue de trouver un écho, car il aborde des thèmes — le terrorisme au Levant, les opérations clandestines — qui résonnent encore dans le monde d’aujourd’hui.

3. Le Complot du Caire (1981)

Publié au tout début des années 1980, ce tome 61 a frappé les esprits par son caractère presque prémonitoire. L’histoire met en scène un complot visant le président égyptien de l’époque, dans un contexte post-Camp David extrêmement tendu. Or, quelques mois après la parution du livre, le président Anouar el-Sadate est réellement assassiné par des extrémistes en octobre 1981. Cette troublante coïncidence a contribué à la notoriété du roman, d’autant qu’il regorgeait de détails précis sur les rivalités au sein du pouvoir égyptien.

Les lecteurs de l’époque y voyaient la confirmation du flair exceptionnel de Gérard de Villiers. Le Complot du Caire demeure aujourd’hui encore l’un des SAS favoris du public, apprécié pour son rythme soutenu et son immersion dans les coulisses du Caire de Sadate. Il illustre à merveille l’intemporalité de la série : ancré dans l’actualité brûlante de 1981, le récit n’a rien perdu de son intérêt historique et de son pouvoir de divertissement.

4. Mission à Moscou (1990)

Le 99ᵉ opus de la série se déroule dans les derniers soubresauts de l’Union soviétique. Malko Linge est envoyé à Moscou alors que l’empire rouge vacille sur ses bases. La publication du roman en 1990 coïncide avec la perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev et précède de peu la chute de l’URSS (1991).

Cette synchronicité a fait de Mission à Moscou un best-seller instantané auprès des fans de SAS, ravis de voir leur héros évoluer au cœur de l’événement géopolitique majeur de la fin du XXᵉ siècle. Gérard de Villiers y dépeint les jeux de pouvoir à Moscou avec son sens habituel du détail (contacts au KGB, oligarques en devenir, réseaux mafieux post-soviétiques). Les lecteurs soulignent la richesse documentaire de ce tome, véritable capsule temporelle de l’année 1990.

Relire Mission à Moscou aujourd’hui offre une plongée fascinante dans l’ambiance de la guerre froide finissante, tout en savourant un thriller efficace. C’est l’illustration que les meilleurs SAS, même très liés à leur époque, traversent le temps sans peine dès lors qu’ils capturent l’essence d’un moment historique.

5. Bin Laden : la traque (2002)

Publié un an à peine après les attentats du 11 septembre 2001, ce SAS n° 148 propulse Malko Linge sur la piste du terroriste le plus recherché de la planète. L’action se situe au Pakistan et en Afghanistan, où notre agent prince doit mettre la main sur Oussama ben Laden, encore introuvable.

Ce roman, écrit à chaud, témoigne de la réactivité légendaire de Gérard de Villiers : il paraît alors que la véritable traque de Ben Laden par les Américains bat son plein dans les monts afghans de Tora Bora. Le public, choqué par le 11 — Septembre, accueille massivement ce thriller aux accents de réalité. Le livre connaît des ventes remarquables en 2002, beaucoup de lecteurs cherchant à travers la fiction de SAS une forme de compréhension de la menace Al-Qaïda.

Presque 20 ans plus tard, Bin Laden : la traque reste un des titres les plus populaires de la série. Au-delà de son ancrage conjoncturel (la chasse à Ben Laden s’est achevée en 2011 avec son élimination), le roman conserve une vraie force narrative et documente à sa manière la naissance de la lutte antiterroriste globale au début du XXIᵉ siècle. C’est un témoignage romanesque sur une époque, qui s’apprécie aussi rétroactivement pour ses qualités d’anticipation et son rythme implacable.

Crédits photo : Gérard de Villiers - collection personnelle de Christine de Villiers

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com