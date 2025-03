Effet Streisand ? Meta empêche la diffusion d'un livre-choc, il cartonne

Un livre qui dérange. Publié le 11 mars dernier par Flatiron Books, Careless People : A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism ne pourra pas, du moins provisoirement, être promu ou distribué par sa maison d’édition.

En cause : les propos de son autrice, Sarah Wynn-Williams. De 2011 à 2017, cette ex-employée a occupé plusieurs postes chez Facebook, et a gravi les échelons jusqu’à devenir directrice des affaires publiques mondiales.

Facebook « échange avec des régimes totalitaires »

Dans un livre resté confidentiel jusqu’à la semaine dernière, l’ancienne cadre expose « les errements stratégiques du géant des réseaux sociaux : des premiers échanges maladroits avec des régimes autoritaires jusqu’à la réaction de Mark Zuckerberg en découvrant le rôle de Facebook dans l’élection de Donald Trump », promet l’éditeur en quatrième de couverture.

Elle dresse non seulement un portrait peu flatteur du géant américain, mais fait surtout des révélations compromettantes sur les relations qu’entretiendrait Facebook et la Chine. Elle accuse l’entreprise d’avoir envisagé, en 2015, d’instaurer un « rédacteur en chef » chargé de censurer certains contenus ou de bloquer la plateforme en Chine, sur ordre du gouvernement.

Un empire aux mains d’adolescents ?

Un fait qui illustrerait son ressenti global sur son expérience au sein du groupe. Elle détaille : « Travailler chez Facebook, c’est comme [...] observer une bande d’adolescents de quatorze ans, dotés de super-pouvoirs et d’une fortune colossale, voyager aux quatre coins du monde pour découvrir ce que l’influence peut leur apporter ».

Outre les révélations internationales, l’autrice fait état d’un management toxique et d’abus de la part de la hiérarchie. Elle affirme notamment avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de Joel Kaplan, actuel vice-président des affaires publiques de Meta. Elle l’accuse de lui avoir fait des avances déplacées lors d’un événement professionnel, de l’avoir qualifiée de « sulfureuse » et d’avoir tenu des propos déplacés sur son mari.

Couverture de Careless People : A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism

« Ce livre contient tellement de mensonges »

De son côté, Meta rejette catégoriquement ces accusations, et souligne le fait que l’autrice a été licenciée il y a huit ans pour « insuffisance professionnelle ». Quant aux accusations de harcèlement sexuel, le géant de la Silicon Valley affirme avoir mené une enquête interne pour les faits de harcèlement, et qualifie les allégations de « trompeuses et infondées ».

Andy Stone, porte-parole de l’entreprise, rappelle que Facebook « n’opère pas en Chine aujourd’hui », et précise que, si le réseau social avait exploré cette possibilité dans le passé, le projet a été abandonné en 2019.

Ce dernier va plus loin, et qualifie l’ouvrage de « mélange d’affirmations obsolètes et de fausses accusations ». Comme lui, Mike Rognlien, ancien employé de l’entreprise, s’est exprimé au sujet de Careless People : « J’ai travaillé aux côtés de Sarah pendant 18 mois, lorsque nous étions tous deux au bureau de New York [...]. Ce livre contient tellement de mensonges que je ne saurais même pas par où commencer », a-t-il posté sur Threads.

Meta contre-attaque

À la publication de l’ouvrage, l’entreprise de Mark Zuckerberg a lancé une procédure d’arbitrage privée, estimant que l’ouvrage violait une clause de non-dénigrement signée par l’autrice lorsqu’elle occupait un poste aux affaires publiques.

Lors d’une audience d’urgence organisée le mercredi 12 mars, Nicholas Gowen, l’arbitre en charge du dossier, a jugé que Meta disposait d’éléments suffisants pour prouver une possible infraction au contrat. En conséquence, Sarah Wynn-Williams doit suspendre toute promotion de son livre et cesser toute communication critique à l’égard de Meta. Elle est également tenue de retirer ses déclarations antérieures « dans la mesure de ses capacités ».

« Ils tentent de réduire notre autrice au silence »

Toutefois, la décision ne concerne ni l’éditeur Flatiron Books, ni sa maison-mère Macmillan, qui restent libres de poursuivre la publication et la commercialisation du livre. Dans un communiqué, ils ont dénoncé les tentatives de Meta de faire taire l’autrice : « Nous sommes consternés par les méthodes de Meta, qui tente de réduire notre autrice au silence en invoquant une clause de non-dénigrement dans un accord de départ ».

Selon eux, l’ordonnance ne remet nullement en cause le contenu de Careless People, qui a fait l’objet « d’un processus rigoureux de relecture et de vérification ».

Quoi qu’il en soit, l’ouvrage de Sarah Wynn-Williams semble bénéficier d’un effet Streisand : phénomène où toute tentative de censure ou de suppression d’une information finit par amplifier sa visibilité. En cherchant à freiner sa publication, Meta a involontairement contribué à son succès.

Résultat : le livre s’est hissé à la première place des ventes sur Amazon et a bénéficié d’une large couverture médiatique dans la presse anglophone.

Crédits image : Anthony Quintano, CC BY 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com