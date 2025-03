Pseudo-sciences en bibliothèques : le syndicat Sud appelle à la vigilance

La loi du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique a fixé, parmi les missions des établissements, « garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ». Comme le rappelle la Fédération Sud CT, ce rôle est assumé « dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions », un engagement également inscrit dans la loi.

Cependant, qui dit collection suppose évidemment la sélection : impossible, pour une structure, de rendre accessible l'ensemble de la production éditoriale. Par ailleurs, les bibliothécaires, par leur formation, mais aussi leur connaissance des champs culturels, établissent des priorités, écartent ou privilégient des titres. En somme, les professionnels définissent et mènent une politique documentaire.

Cette dernière, présentée devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale, met au premier plan « la pluralité des ressources », laquelle doit favoriser « l’autonomie de chacun, en recherchant l’objectivité et l’impartialité, et en respectant la diversité des opinions », selon le Code de déontologie du bibliothécaire de l’Association des Bibliothécaires de France.

Pour la Fédération Sud CT, le concept de pluralisme ne doit pas évacuer « la qualité et la pertinence » des documents acquis et proposés au public, un point soulevé dans le Manifeste IFLA-UNESCO sur la bibliothèque publique.

« Cette thématique nous a paru importante à traiter en 2024, car cette question traverse le monde des bibliothèques », nous précise Barbara Issaly, bibliothécaire et animatrice de la commission bibliothèque de la Fédération Sud CT. Outre un contexte politique favorable à la post-vérité, elle relève « un développement quasi exponentiel de l’édition autour du développement personnel, de la médecine alternative et autres propositions alternatives concernant la santé, qui sont parfois bien dissimulées et regroupent des concepts méconnus, qui appellent à la vigilance ».

Une diversité de propositions

Sur quels critères s'appuyer pour déterminer « la qualité et la pertinence » des publications ? « Si un titre comporte des incitations à la haine, une apologie de thèses raciales ou de pratiques criminelles, la législation est claire : on doit les écarter », rappelle la Fédération Sud CT. « Mais d’autres ouvrages peuvent présenter des risques moins repérables, et atterrir sur nos étagères d'une manière ou d'une autre (suggestion d'achat, acquisition sur liste...). »

L'organisation syndicale cite ainsi les médecines alternatives, les pratiques sectaires, thèses complotistes, climatonégationnistes, masculinistes ou encore LGBTQIphobes. « Pendant longtemps, la question ne s'est pas posée », relève Barbara Issaly, « car l’offensive de tout ce monde éditorial était marginale, quand, aujourd’hui, de grandes maisons d’édition s’engouffrent dans ces secteurs ».

Pour cadrer le sujet, la Fédération Sud CT déroule différentes classes de la classification Dewey pour lesquelles l'examen doit être particulièrement attentif : on y retrouve les religions (200), les sciences appliquées (600), les sciences sociales (300), mais aussi la philosophie, parapsychologie, l'occultisme, la psychologie (100). Elle rappelle l'existence d'une cote spécifique, 001.9, qui recouvre les « connaissances controversées » et peut ainsi susciter la vigilance préalable des publics vis-à-vis des documents qui y sont classés.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les ouvrages d'art et de loisirs, ainsi que les œuvres littéraires, sont aussi concernés.

La Fédération précise son propos en listant « quelques concepts ambigus ou discutables », comme l'écologie profonde, le développement personnel ou la pleine conscience. S'ils ne sont pas forcément à bannir, ils peuvent être les véhicules de « discours [qui] contribuent à perpétuer diverses oppressions, et consolident des systèmes de domination ».

Des notions doivent, selon la Fédération, interpeller les professionnels de l'information et de la documentation : « la recherche de pureté », « la quête de vérité universelle », ou bien « la promotion de sagesses soi-disant ancestrales, qui induit parfois le refus de la modernité et des méthodes scientifiques ».

Des professionnels parfois « isolés »

L'organisation syndicale, pour améliorer les politiques documentaires et les connaissances professionnelles encourage à l'échange de pratiques entre bibliothécaires, une consultation préalable des ouvrages susceptibles d'être acquis ou encore le développement d'outils « qui valorisent les savoirs professionnels et l'esprit critique au sein des groupes d'acquisition et de veille documentaire ».

L'objectif du guide était ainsi de « proposer une sensibilisation à des collègues qui sont parfois isolés sur ces sujets, et qui peuvent se retrouver mis en difficulté. Il est souvent difficile d'obtenir des informations autres que celles fournies par l’éditeur, qui peuvent être trompeuses », estime Barbara Issaly. Les suggestions des lecteurs, par ailleurs, « vont plutôt vers ce type d'ouvrages ». « Nous n'affirmons pas qu'il ne faut pas en faire entrer dans les collections, mais plutôt qu'il est nécessaire d'être attentifs et de proposer ceux qui sont les moins problématiques. »

« L'idée n'est pas de donner des leçons, mais d’informer, de fournir des points de vigilance, accompagnés de revendications syndicales, portant sur les échanges ou la formation » complète-t-elle encore.

Le document publié par la Fédération Sud CT est accessible à cette adresse ou ci-dessous.

Photographie : illustration, Pionites melanocephalus, CC BY-NC-ND 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com