Les amours impossibles d'Ayfer Tunç : une plongée dans la mélancolie

Au croisement du manga et du roman graphique, The Song about Green de Gao Yan (trad. Alexandre Fournier) raconte l’adolescence et ses tourments. Entre Taïwan et Tokyo, Lu et Nanjun se rencontrent autour d’une passion commune pour la culture japonaise, des romans de Haruki Murakami aux figures emblématiques de la pop. Porté par un trait épuré et une mise en scène empreinte de poésie, ce récit explore l’éveil des sentiments à travers un prisme délicatement mélancolique.