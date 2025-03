Respire, c’est de l’iode ! : Anny Duperey, une mémoire en éclats

Anny Duperey, on connaît... vraiment ? Née le 28 juin 1947 à Rouen, elle se forma au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, puis débuta au théâtre et au cinéma à la fin des années 1960. Le film Un éléphant ça trompe énormément en 1976 marque le véritable début de sa carrière, par la suite ponctuée de nombreux rôles à la télévision – dont la série Une famille formidable (1992-2018), qui contribua largement à sa popularité.

Parallèlement à sa carrière d’actrice, elle développe une œuvre littéraire depuis les années 1990. Son premier livre, Le Voile noir (1992), autobiographique, évoque le décès accidentel de ses parents dans son enfance. Elle publie par la suite plusieurs romans et récits. Engagée dans diverses causes humanitaires, elle soutient notamment les actions de l’association SOS Villages d’enfants.

Respire, c’est de l’iode ! Cette phrase est la première qui m’est restée obstinément en mémoire. Je l’entendis presque tous les dimanches de beau temps, entre mes neuf et treize ans, assénée par ma grand‑mère lorsque l’on m’emmenait profiter de l’air marin, à Dieppe.

L’écriture, fluide et vivante, oscille entre tendresse et ironie. L’anecdote personnelle devient matière à réflexion, sans jamais sombrer dans l’égocentrisme ou le pathos.

Anny Duperey évoque ainsi son enfance marquée par la disparition brutale de ses parents, ses débuts dans le théâtre et le cinéma, ses rencontres marquantes avec des figures comme Agnès Varda ou Barbara, et sa relation à la célébrité. Chaque chapitre est une vignette, une respiration, un instant saisi avec acuité et un humour parfois mordant.

Au fil des pages, on retrouve cette tonalité propre à l’autrice : un mélange d’élégance et de simplicité, une manière de dire les choses sans détour, mais toujours avec cette autodérision qui rend la lecture aussi légère qu’enrichissante.

Loin d’un recueil de souvenirs figé, Respire, c’est de l’iode ! est un texte vivant, porté par une voix libre, curieuse et profondément humaine. Et surtout une Anny Duperey personnalité populaire, saluée pour sa voix singulière, sa présence médiatique régulière et sa capacité à aborder des sujets intimes et sociétaux avec sensibilité.

À paraître ce 11 avril.

