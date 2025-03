Sa femme s’immole par le feu

Un jeune homme, déterminé à ne pas ressembler à son père, idéalise l’amour qu’il porte à sa femme, jusqu’à ce que cette dernière, acculée, ne trouve d’autre échappatoire que de s’immoler par le feu.

Les cinq nouvelles réunies dans La Passagère des neiges explorent la puissance destructrice du sentiment amoureux et la souffrance qu’engendre son impossibilité. À travers ces récits, Ayfer Tunç met en lumière la fragilité de ses personnages, dévoilant leurs failles et leur douceur avec une écriture imprégnée de mélancolie.

Les éditions Zulma nous en offrent les premières pages en avant-première :

Romancière et scénariste, Ayfer Tunç figure parmi les auteurs les plus respectés et les plus lus de la littérature turque. Née en 1964, elle commence sa carrière dans le journalisme en 1989, avant de publier son premier recueil de nouvelles.

En 2003, elle reçoit le prix littéraire international Balkanika. Son œuvre, traduite dans plus d’une dizaine de langues, porte un regard acéré sur les contradictions de la Turquie contemporaine. Certains de ses personnages l’accompagnent depuis plus de trente ans, témoignant de la profondeur et de la constance de son univers littéraire.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com