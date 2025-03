Lorsque Charlotte Meyer découvre qu’elle est enceinte, son univers vacille. Journaliste spécialisée dans les questions climatiques, elle avait renoncé à la maternité, convaincue qu’un avenir incertain rendait ce choix déraisonnable. Mais ce bouleversement intime l’amène à reconsidérer ses certitudes : et si faire un enfant n’était pas un acte égoïste, mais un geste politique porteur d’espoir ?

Pendant trois ans, elle part à la rencontre de familles qui réinventent la parentalité à l’aune des défis environnementaux. En ville comme à la campagne, elles explorent des modes de vie alternatifs, plus respectueux du vivant, et font du foyer un espace de résistance. Éducation, santé, engagement citoyen : chaque aspect du quotidien devient un levier de transformation sociale.

Loin d’un simple guide d’écogestes, Les Enfants de l’Apocalypse questionne notre rapport au monde et à l’avenir. Il met en lumière ces parents qui refusent la fatalité et œuvrent, à travers leur rôle éducatif, à bâtir une génération résiliente et engagée.

Aux sceptiques qui voient la parentalité comme un renoncement, Charlotte Meyer répond que c’est peut-être justement en devenant parents que l’on apprend à prendre soin, non seulement d’un enfant, mais aussi d’une planète en péril.