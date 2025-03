L’histoire des États-Unis a souvent été écrite au masculin, laissant les femmes dans l’ombre des grands récits. Dans Des femmes en Amérique. Une histoire des États-Unis de Pocahontas à #MeToo, publié chez Perrin, l'historienne Virginie Adane propose un regard inédit sur le passé américain en plaçant les femmes au cœur de vingt moments clés. En restituant leur rôle, elle transforme notre compréhension des dynamiques sociales, politiques et culturelles qui ont façonné cette nation.

À travers des figures emblématiques comme Pocahontas, Calamity Jane, Rosa Parks ou les militantes de #MeToo, l’ouvrage montre que les femmes ne sont pas de simples témoins de l’histoire mais des actrices majeures, souvent reléguées à la marge par manque de sources ou par omission volontaire.

Ce travail s’inscrit dans une démarche historiographique plus large qui, depuis les années 1960-1970, revendique une histoire mixte intégrant hommes et femmes afin de mieux saisir les hiérarchies et les rapports de domination qui structurent les sociétés.

Plutôt que d’aligner des portraits féminins isolés, Adane propose une relecture globale de l’histoire américaine. Les chapitres, organisés autour de thèmes comme la colonisation, l’esclavage, les luttes sociales et politiques, interrogent l’évolution des rapports de genre au fil du temps. Ce prisme permet de mieux comprendre les continuités et les ruptures dans la construction du pouvoir aux États-Unis, des sociétés coloniales à l’ère contemporaine.

Loin d’être un simple correctif, cet ouvrage s’appuie sur une historiographie riche et encore méconnue en France. Il ne s’agit pas seulement de donner une visibilité aux femmes, mais bien de montrer comment leur prise en compte éclaire différemment l’histoire des États-Unis.