Les lauréats du Prix Vleel 2025 sont connus  

Pour établir ses premières sélections, l’équipe Vleel s’est appuyée sur les 74 rencontres organisées au cours de l’année, où plusieurs invités ont parfois été conviés. Afin de garantir une plus grande variété, seules trois nominations par maison d’édition ont été retenues, et les lauréats des quatre précédentes éditions ont été exclus de la sélection afin de privilégier de nouvelles découvertes littéraires.

Au total, elles ont rassemblé 35 auteurs et autrices ainsi que 29 maisons d’édition. Les votes pour choisir les finalistes ont débuté le 6 février dernier, jusqu’au 19 février.

Le Prix Vleel a récompensé Bruno Doucey pour Indomptables, publié aux Éditions Emmanuelle Collas, qui remporte ainsi la récompense littéraire, catégorie roman. Il est suivi de Bénédicte Dupré la Tour avec Terres promises (Éditions Le Panseur) et de Mye pour Belette (Éditions Le Tripode).

Indomptables de Bruno Doucey est un roman sur la quête de liberté et la résilience, mettant en scène trois destins : un boxeur ukrainien, une ex-enfant soldat népalaise devenue championne d’endurance et une femme réfugiée sous les bombardements à Marioupol. À travers ces parcours croisés, l’auteur célèbre l’effort, le dépassement de soi et la résistance face à l’adversité.

Romancier, poète et éditeur engagé, Bruno Doucey a dirigé les Éditions Seghers avant de fonder en 2010 une maison dédiée aux poésies du monde. Il perçoit la littérature comme un voyage et un acte de résistance, et a récemment mené un travail de traduction de poèmes ukrainiens.

Dans la catégorie Prix de la maison d’édition indépendante, c’est Les Éditions Le Panseur, représentées par Jérémy Eyme, qui se distinguent, suivies des Éditions La Peuplade (Simon Philippe Turcot) et des Argonautes (Katharina Loix Van Looff).

Les Éditions du Panseur, fondées en 2019, publient exclusivement de la littérature francophone de création, sans rééditions ni traductions. Leur catalogue compte 22 titres (2019-2025) et a prévu 4 nouvelles publications en 2025. Portée par une trajectoire éditoriale sans cases prédéfinies, la maison privilégie des écritures exigeantes et audacieuses, explorant l’intime pour toucher l’universel. Attachée à un accompagnement minutieux des auteurs et à une fabrication soignée des livres, elle défend une vision résolument anti-Amazon, misant sur le rôle essentiel des libraires pour faire vivre ses ouvrages.

Enfin, le Prix Mention spéciale, décerné par les lecteurs Vleel, a été attribué à Bérénice Pichat pour La petite bonne (Éditions Les Avrils). Elle est suivie de Alix Lerasle avec Du verre entre les doigts (Le Castor Astral) et de Nicolas Martin pour Fragile(s) (Éditions Au Diable Vauvert).

Dans La petite bonne, Bérénice Pichat plonge dans la France des années 1930 et explore les répercussions intimes de la Grande Guerre à travers un huis clos. Une jeune domestique, dévouée mais méfiante, doit passer un week-end seule avec Monsieur, un ancien pianiste brisé par la bataille de la Somme. Ce face-à-face, entre soumission et défi, prend une tournure inattendue.

Professeure des écoles au Havre et passionnée d’histoire, l’autrice mêle prose et vers libres pour créer une tension, où le destin des personnages se joue dans le crescendo...

Lors de la précédente édition, Florent Oiseau a remporté le Prix Vleel pour son roman Tout ce qui manque, publié aux éditions Allary. La maison d’édition Au Diable Vauvert a également été distinguée, tandis que Marcia Burnier a reçu une mention spéciale pour son ouvrage Hors d’atteinte, paru aux éditions Cambourakis.

