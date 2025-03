Atmospherics : Jon Hassel, musicien par-delà la stratosphère 

Ce livre dévoile non seulement la genèse de ses œuvres majeures, mais aussi une approche du monde où la perception sensorielle devient clé de voûte d’une création musicale singulière.

Jon Hassell était un compositeur et trompettiste américain, né le 22 mars 1937 à Memphis (Tennessee) et décédé le 26 juin 2021 à Los Angeles. Formé à la musique classique et contemporaine, notamment auprès de Karlheinz Stockhausen en Europe, il se distingue par son approche expérimentale mêlant jazz, musique électronique, ambient et musiques traditionnelles non occidentales.

Dès les premières pages, Hassell plante le décor : pour lui, un enregistrement ne résume pas seulement des notes figées sur bande, il est la synthèse vibrante de plusieurs années de vie. Le musicien y raconte son parcours en éclats d’images et d’impressions, reliant ses expériences intimes aux atmosphères qui ont façonné sa musique.

Lumières, sons, odeurs, présences humaines et animales : chaque détail compte pour restituer un instant, une vibration, un état d’être. De Toronto à Malibu, de New York à Paris, ses souvenirs se tissent en un récit éclaté, où l’expérimentation musicale devient indissociable d’un cheminement personnel.

Suivez le guide (Dante à gueule)

Mais le parcours ne serait pas complet – ni réaliste – sans développer ce concept propre à Jon Hassel : le Fourth World, cette utopie sonore : Cette esthétique sonore hybride réunissant les langages musicaux de différentes cultures, fusionnant musique électronique et traditions non occidentales.

Balayant les origines de ce projet, tout en relatant son évolution, Hassel évoque les collaborations fondatrices avec Brian Eno ou Nana Vasconcelos – ainsi que les influences qui l’ont poussé à modeler un langage musical hors des cadres préétablis. Son album Fourth World, Vol. 1: Possible Musics (1980), en collaboration avec Brian Eno, a de toute manière marqué un tournant dans les musiques d’avant-garde et influencé de nombreux artistes.

Dans ses récits, l’hybridation n’est jamais simple jeu esthétique ; elle se nourrit d’expériences vécues, de rencontres, de voyages, de nuits d’écoute et d’expérimentations infinies.

La grande force de Atmospherics réside dans sa capacité à restituer un état d’esprit plus qu’une simple trajectoire. Ces Mémoires passent sans peine de la confession intime au manifeste artistique, avec autant de détours qu'il s'en trouve dans un carnet de voyage. On y perçoit un esprit en constante ébullition, un artiste pour qui la musique ne peut être dissociée d’un contexte, d’une époque, d’une atmosphère.

L’écriture, tout comme ses compositions, capte l’éphémère, laisse entrevoir des éclats de réel et d’imaginaire, invite à écouter au-delà des sons. En filigrane, le livre questionne aussi la transformation du paysage musical contemporain, l’industrialisation des sons, la standardisation des émotions. Hassell, avec une lucidité parfois mélancolique, évoque l’appropriation de ses idées par l’industrie de la world music, la perte progressive de la spontanéité et de la profondeur dans la création sonore.

Mais loin de tout cynisme, il propose une alternative : une écoute plus attentive, un retour aux racines de l’intuition musicale, un rapport au monde plus sensoriel et moins cloisonné.

Lire Atmospherics, c’est pénétrer dans la tête d’un explorateur sonore qui n’a jamais cessé de remettre en question ses certitudes. Car tout au long de sa carrière, Jon Hassell a collaboré avec des figures majeures comme Peter Gabriel, Ry Cooder, David Sylvian ou Björk, et publié une œuvre riche et singulière, au croisement des genres et des continents.

Un livre qui ne se contente pas de raconter une carrière, mais qui invite à repenser notre manière d’écouter, de percevoir, de ressentir. Une œuvre à l’image de la musique de Jon Hassell : libre, fluide, habitée par une curiosité infinie et un goût pour l’inattendu.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com