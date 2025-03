Bibliothèque du Québec : une vente sous haute tension  

Les spécialistes des bibliothèques Marie D. Martel et Carol Couture alertent sur les « préoccupations majeures » soulevées par la vente des terrains de la Grande Bibliothèque (BAnQ) à Hydro-Québec.

Le projet suscite en effet « de très nombreuses critiques », de l'aveux même de Graham Fox, vice‑président aux affaires publiques d’Hydro-Québec. Une lettre de citoyens du Quartier latin demande notamment au gouvernement de revenir sur sa décision. Des figures influentes, dont l'autrice Lise Bissonnette, la journaliste Christine St-Pierre et l'architecte Phyllis Lambert, ainsi que le syndicat des professeurs de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), s’opposent également à cette vente.

Un projet validé en 2022

Hydro-Québec a officialisé l’acquisition des terrains verts de la Grande Bibliothèque (BAnQ) pour 22 millions de dollars, incluant le jardin d’art et de lecture où se trouve une statue de Dany Laferrière. Ce site laissera place à un poste électrique de 315.000 volts, bien que « seule une petite portion de ce jardin sera sauvée », précise l'entreprise productrice d'électricité.

Ce nouveau poste électrique, dont la mise en service est espérée pour 2030, doit nécessiter six ans de travaux et devra encore passer par des audiences du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Le poste électrique actuel, construit en 1968 au pied de la côte Berri, est jugé trop complexe à moderniser, car cela nécessiterait des connexions avec un autre bâtiment, une option que « l’on ne fait jamais ça, à Hydro-Québec », a précisé Pascal Monette, ingénieur en charge du projet.

Le Devoir, qui a obtenu les procès-verbaux de BAnQ, révèle que le conseil d’administration de la bibliothèque avait déjà voté à l’unanimité, le 22 juin 2022, en faveur de la cession des terrains à Hydro-Québec. Le lendemain, le gouvernement du Québec et BAnQ annonçaient un projet de réfection majeure de la bibliothèque Saint-Sulpice, officiellement destinée à devenir la Maison de la chanson, financée en partie grâce à cette vente. En 2024, le coût du projet a été estimé à 48,5 millions de dollars.

Le 23 mars 2023, une nouvelle résolution unanime du CA de BAnQ autorisait cette fois l’offre d’achat, sans que le montant de la transaction ne soit précisé. Le terrain public concerné, d’une superficie de 6000 m², comprend tout l’espace vert attenant à la bibliothèque et 75 % du jardin d’art et de sculpture.

Selon Marie D. Martel, professeure agrégée à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal, et Carol Couture, directeur de cette même école de 2001 à 2005, de même que conservateur et directeur général des archives de la BAnQ de 2006 à 2012, cette vente découle d’un manque chronique de financement et d’espace d’entreposage pour BAnQ, un problème « signalé depuis des années et toujours sans solution durable ».

Le vice-président de la BAnQ, Gaston Bellemare, a justifié cette transaction par une « offre généreuse » d’Hydro-Québec. Ils analysent : « Il laisse entendre que BAnQ fonctionne selon une logique marchande. Or, une bibliothèque publique et nationale n’a pas vocation à être rentable : elle doit garantir l’accès à la culture et à l’information, préserver et diffuser le patrimoine documentaire québécois, non générer des profits. »

Un point particulièrement alarmant serait l’intégration de deux étages d’entreposage d’archives à l’intérieur du poste électrique prévu sur le site, une option jugée incertaine par les ingénieurs eux-mêmes. Or, la conservation d’archives exige, selon des conditions strictes en matière de température, d’humidité et de sécurité, incompatibles avec un tel environnement, rappellent Marie D. Martel et Carol Couture.

Concernant l’utilisation des fonds pour la Maison de la chanson et l’abandon de la bibliothèque Saint-Sulpice, ils dénoncent un projet mené « au détriment des services aux ados », qui restent un « non-public pour BAnQ », aggravant ainsi la disparition progressive des espaces qui leur étaient dédiés.

Plus généralement, il sont formels : cette vente « va à l’encontre des principes fondamentaux des nouvelles bibliothèques », qui intègrent des espaces verts et de quiétude, essentiels à la lecture, aux activités sociales et au bien-être des usagers, selon eux. Sacrifier ces espaces pour un poste électrique remettrait en question l’engagement de BAnQ envers « la transition écologique et le développement durable ».

Ils rappellent également « l’abandon des espaces d’exposition », réduisant la médiation culturelle à des « micro-expositions disséminées » et rendant difficile leur accès pour le public. Ils soulignent un problème plus large : « L’insuffisance du financement de BAnQ pour qu’elle remplisse adéquatement ses missions », un enjeu que la nouvelle direction n’aurait pas résolu.

Ils concluent que cette initiative n’est pas une simple transaction immobilière, mais un véritable « manque de vision à long terme » qui compromet l’avenir de BAnQ. Ils appellent à « un engagement ferme pour garantir à cette institution le leadership et les ressources nécessaires à l’accomplissement de ses missions », sans sacrifier ses espaces et son développement futur.

Crédits photo : Jeangagnon (CC-BY-SA-3.0)



Par Hocine Bouhadjera

