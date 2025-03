Dans cette exposition, l'univers du Petit Prince devient réalité

Depuis sa première publication à New York en 1943, Le Petit Prince s’est imposé comme un phénomène éditorial, et a séduit plus de 300 millions de lecteurs à travers le monde. Porté par un message universel qui mêle roman, poésie, conte et réflexion philosophique, il continue d’émerveiller cinq millions de nouveaux lecteurs chaque année.

Icône aux cheveux d’or et joyau de l’édition mondiale, Le Petit Prince détient aujourd’hui le record de l’ouvrage le plus traduit, avec plus de 550 versions officielles. Son univers s’étend bien au-delà du livre : films, séries animées, spectacles musicaux, parc d’attractions… Et est désormais décliné sous une toute nouvelle forme : l’exposition immersive.

« Cette création est une invitation à découvrir la magie et la simplicité du monde, à se rappeler l’importance de l’imagination, de la curiosité et de la compassion », assure l’Atelier des Lumières dans un communiqué, avant de rappeler qu’« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux », comme le disait l’auteur du Petit Prince.

Crédits image : l’Atelier des Lumières

« Mettre en valeur les grands thèmes de l’œuvre »

Sous la direction de Nicolas Charlin, qui a piloté l'événement une première fois pour le Bassin des Lumières, à Bordeaux, le but de cette exposition est de « réussir à rester au plus proche de l’œuvre originale, de manière visuelle, et de mettre en valeur les grands thèmes de l’œuvre, qui peuvent sembler simples, mais qui sont en réalité très profonds et universels », confie-t-il dans un communiqué.

Elle s’ouvrira donc sur une tempête au cœur du désert. Des nuages de sable tourbillonneront, enveloppant le spectateur dans le tumulte des éléments. Au loin, le vrombissement d’un moteur se fera entendre, puis un avion surgira à travers un épais nuage.

L’appareil, en difficulté, laissera échapper une fumée noire de son moteur. L’issue sera inévitable : contraint à un atterrissage d’urgence, l’aviateur se retrouvera seul au milieu du Sahara, à mille milles de toute terre habitée.

À LIRE – La collection Série Noire s'expose à la Galerie Gallimard

C’est dans cet environnement aride et désolé que le visiteur rencontre le Petit Prince. Surgi de nulle part, il rompt le silence avec son étrange requête — « S’il vous plaît… dessine-moi un mouton ». En quelques mots, il ouvre une brèche vers un univers d’imagination, dans lequel nous sommes aussitôt entraînés.

11 chapitres défileront sous les yeux du public, qui redécouvriront les figures mythiques de l’ouvrage : la rose, l’offre du serpent, et bien sûr le renard...

Crédits image : l’Atelier des Lumières

Toutes les informations seront bientôt disponibles en cliquant ici.

Crédits image : l’Atelier des Lumières

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com