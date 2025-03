Des Moutons au Manga, mais toujours sur Ulule

« L'objectif initial était de collecter 1500 €, pour couvrir les frais d'impression, et à ma grande surprise, les contributions ont non seulement atteint ce montant, mais continuent d'augmenter, atteignant actuellement 3687 € », nous confie le jeune porteur du projet. Et d'ajouter : « Cette somme supplémentaire me permet d'envisager des bonus additionnels pour les contributeurs et d'offrir une meilleure rémunération à l'illustrateur. »

L'initiative du jeune diplômé, c'est un ouvrage en auto-édition, Mangashi, histoire de la prépublication du manga. Tout part d'une réflexion : « Malgré une présence très marquée en France - deuxième marché après le Japon aime-t-on à mettre en évidence -, un point qui m'a particulièrement intrigué, c'est l'absence en France d'un magazine équivalent au Shonen Jump japonais. Les tentatives françaises ont systématiquement échoué. J'ai voulu savoir pourquoi. »

Des Moutons au manga

Avant de rejoindre Les Moutons électriques en tant qu'apprenti, il a suivi un DUT Métiers du livre spécialisé en librairie et édition, puis une licence professionnelle, moment où il a intégré la maison de l'imaginaire. Il nous partage la genèse de son projet : « Pendant mon DUT, j'avais le choix entre deux sujets de mémoire : la prépublication de manga et les mangas français. J'ai opté pour ce dernier, trouvant le premier trop complexe à l'époque. Avec le temps, dont notamment la rédaction d'un article sur le sujet, j'ai compris qu'il offrait suffisamment de matière pour une grande étude. »

Chez les Moutons, il a notamment travaillé sur les archives de l'écrivain Roland Wagner, d'où a été tiré Yellow Submarine 142, fanzine dédié à l'auteur de SF, financé grâce à... Ulule.

En raison de la situation financière de la maison, largement couverte par ActuaLitté, il n'a finalement pas été possible de le prolonger dans la structure : « Face à cette réalité, j'ai pris quelques mois de recul pour réfléchir à d'autres options. C'est alors que j'ai décidé de revisiter le sujet des prépublications et de pousser l'exploration plus loin, en envisageant d'en faire un livre plutôt qu'une simple étude universitaire », confie Maxime Gendron.

Au sujet de son expérience dans la maison dirigée par André-François Ruaud, il partage : « Je me suis épanoui chez Les Moutons, où j'ai appris énormément. Mon désir était de poursuivre mes études jusqu'à un bac +5, et ils ont accepté de me garder en tant qu'apprenti pendant deux années supplémentaires, pour que je puisse réaliser mon master. Durant cette période, je participais, par exemple, activement aux réunions et aux prises de décision. » Il a soumis la version initiale de son mémoire en septembre 2024. En novembre, il s'est attelé à la phase de relecture, apportant des corrections et modifications pour transformer un mémoire en essai approfondi et agréable à lire.

Il a quitté son poste chez Les Moutons électriques fin septembre, n'ayant ainsi pu assister à l'agonie de la maison. Selon lui, à l'instar du fondateur et dirigeant, André-François Ruaud, , les transformations brusques du marché ont été dévastatrices pour la structure...

À l’été 2024, l’effondrement des Moutons s’est accéléré. Pour tenter de sauver la maison, son propriétaire a lancé en septembre un appel aux dons via PayPal, suivi d’une énième campagne Ulule, avec un objectif de 3500 €, largement dépassé pour atteindre 25.405 €. Malgré cet élan de solidarité, la survie de l’éditeur nécessitait entre 50.000 et 70.000 €. Pour limiter les coûts, il a revendu ses parts dans la librairie du Basilic (Bordeaux), suspendu son statut de salarié et annulé le recrutement de Maxime Gendron. Des efforts qui se sont révélés insuffisants. Les ventes de fin d’année dernière n’ont pas permis d’éviter la fermeture...

Au-delà des évolutions du marché, le Covid et les difficultés de diffusion ont souvent été cités pour expliquer la situation des Moutons électriques. Pourtant, un expert du secteur, interrogé par ActuaLitté, soulignait que la pandémie n’a fait qu’accélérer des fragilités déjà présentes. Elle a agi comme un catalyseur, exacerbant les failles structurelles du modèle économique de la maison. Selon lui, la maison manquait d’un fonds de roulement suffisant, et dépendait trop du crowdfunding.

Depuis 2015, Les Moutons électriques ont mené 20 campagnes Ulule. André-François Ruaud défendait, auprès d'ActuaLitté, ce modèle : « Ces campagnes sont comme des subventions. Sans elles, certains livres n’auraient jamais vu le jour. » Mais dans un marché toujours plus compétitif, cette approche a visiblement montré ses limites...

Le smartphone a remplacé le papier

Maxime Gendron, qui vole à présent de ses propres ailes, nous donne quelques détails sur son livre : « Les magazines de prépublication japonais, avec leurs couvertures très colorées et leur marketing accrocheur, font rêver les fans. Cependant, ce modèle ne s'est pas implanté en France, car il ne correspond pas à notre manière de consommer le manga. En France, l'expérience du manga est souvent moins centrée sur l'aspect collectif et périodique que propose la prépublication. »

Et de développer : « Au Japon, comme en France et en Belgique, la prépublication dans la presse a historiquement précédé les volumes reliés. Contrairement à la France où le volume relié s'est largement autonomisé, au Japon, la prépublication est toujours perçue comme fondamentale, offrant un espace vital de création pour les auteurs, et permettant aux éditeurs d'évaluer le potentiel commercial des séries. »

Malgré tout, le youtuber Chef Otaku a récemment lancé Spatule Jump, espérant mobiliser sa communauté autour de ce périodique, pensé « à la manière du célèbre magazine de prépublication japonais Shonen Jump, ou encore de la revue culte Métal Hurlant ». Un projet financé par l'entremise de la plateforme KissKissBankBank, avec un résultat de 223.858 € récoltés...

Un autre magazine de prépublication, Manga Issho, est par ailleurs lancé par Kana, en collaboration avec Altraverse en Allemagne, Planeta Cómic en Espagne et Star Comics en Italie. Au programme : des récits inédits, des one-shots ainsi que des histoires à suivre, mettant en lumière une diversité de styles graphiques et de genres.

Dans ses recherches, Maxime Gendron constate néanmoins, au sujet du Japon : « Aujourd'hui, en réalité, les magazines de prépublication sont davantage consommés en format numérique qu’en version papier, et cet écart ne cesse de se creuser. L’image du métro japonais où chacun lit son magazine de prépublication appartient désormais au passé. C’est une vision fantasmée qui ne correspond plus à la réalité. Aujourd’hui, la lecture numérique a pris le dessus, modifiant profondément les habitudes des lecteurs et le modèle économique des éditeurs. »

En complément de Mangashi, histoire de la prépublication du manga, un guide des magazines de prépublication, de 32 pages, est notamment proposé aux participants à la campagne de financement participatif. Il répertorie 22 mangashi emblématiques des mangas shōnen et shōjo.

