La collection culte Série Noire s'expose à la Galerie Gallimard

Lancée en août 1945 sous l’impulsion du traducteur Marcel Duhamel, proche de Jacques Prévert et de Raymond Queneau, la collection Série Noire des Éditions Gallimard s’est donnée pour mission de publier les œuvres majeures du roman policier anglais et américain émergent.

« À l’amateur de sensations fortes »

Parmi les premiers auteurs à y figurer, on retrouve Peter Cheyney, James Hadley Chase, Raymond Chandler et Don Tracy. Toutefois, c’est à partir de 1948, sous l’initiative de Claude Gallimard, que la collection prend son véritable essor, multipliant les parutions et les tirages grâce à un partenariat avec Hachette. Toutefois, en 1976, la collection connaît une réduction notable du nombre de parutions annuelles.

L’identité visuelle de la Série Noire a évolué à travers plusieurs refontes successives de ses couvertures : une première maquette en 1945, suivie d’un changement en 1948, puis de nouvelles déclinaisons en 1979 et 1995. En 2005, un tournant s’opère avec l’adoption du grand format, qui marque une nouvelle ère éditoriale où figurent désormais des auteurs tels qu’Elsa Marpeau, Jo Nesbø, Caryl Férey, DOA, Deon Meyer ou encore Marin Ledun.

Dès ses origines, la collection revendique une identité à part, comme en témoigne la présentation de Marcel Duhamel, son fondateur :

Que le lecteur non prévenu se méfie : les volumes de la Série Noire ne peuvent pas sans danger être mis entre toutes les mains. L'amateur d’énigmes à la Sherlock Holmes n’y trouvera pas souvent son compte. L’optimiste systématique non plus. L’immoralité admise en général dans ce genre d’ouvrages uniquement pour servir de repoussoir à la moralité conventionnelle, y est chez elle tout autant que les beaux sentiments, voire de l’amoralité tout court. L’esprit en est rarement conformiste. […] À l’amateur de sensations fortes, je conseille donc vivement la réconfortante lecture de ces ouvrages, dût-il me traîner dans la boue après coup. En choisissant au hasard, il tombera vraisemblablement sur une nuit blanche.

Son fondateur, Marcel Duhamel, l’a dirigée de 1945 à 1977. Il est suivi par Robert Soulat (1977-1991), qui accompagne la collection dans une période de transition marquée par une réduction des parutions. Patrick Raynal (1991-2004) modernise la ligne éditoriale en intégrant davantage d’auteurs français et en affirmant un ton plus engagé. Sous l’impulsion d’Aurélien Masson (2005-2017), la collection adopte un nouveau format et s’ouvre à des voix contemporaines du polar international. Depuis 2017, Stéfanie Delestré poursuit cet héritage en renouvelant l’approche éditoriale.

En l’espace de dix ans, dix millions d’exemplaires s’écoulent, et en vingt ans, la collection atteint le millier de titres publiés.

La Série Noire au cinéma

L’engouement pour cette nouvelle forme de littérature policière, portée par le prestige de la NRF, se nourrit du triomphe du film noir américain sur les écrans français d’après-guerre. Mais l’influence cinématographique de la Série Noire ne se limite pas à ce phénomène : les premiers romans français de la collection trouvent rapidement leur place au grand écran. Touchez pas au grisbi ! d’Albert Simonin, adapté en 1953 par Jacques Becker, en est l’un des premiers et plus marquants exemples.

Ainsi, certaines figures du cinéma deviennent les visages emblématiques de cette passerelle entre littérature et grand écran. Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Eddie Constantine, Jean Gabin, Lino Ventura, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Jeanne Moreau… Autant de légendes qui, à travers ces films, incarnent une mythologie où se mêlent le « milieu », les codes sociaux, les dérives d’une époque, et où, entre humour et tension dramatique, s’exprime une certaine vérité humaine. Ce dialogue constant entre le roman, le cinéma et l’édition marque l’évolution de ces trois univers.

Aujourd’hui, après 80 ans d’existence, plus de 3000 polars publiés et quelque 500 adaptations cinématographiques, la Série Noire demeure profondément ancrée dans cette double appartenance, continuant à nourrir le mythe qui a fait sa renommée.

